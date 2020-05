vor 19 Min.

Das Corona-Update vom 20. Mai

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Es ist eine gute Nachricht für alle Eltern: Wenn sie wegen der Kinderbetreuung in der Corona-Krise nicht arbeiten können, wird ihnen der Staat nun länger als geplant finanziell unter die Arme greifen. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch in Berlin, die Zahlung von staatlichem Lohnersatz für Väter und Mütter, die wegen eingeschränkten Kita- oder Schulbetriebs nicht arbeiten können, von bisher sechs auf maximal zwanzig Wochen zu verlängern. Was betroffene Eltern jetzt beachten müssen.

In die Ferne zu schweifen wird in der Corona-Krise zumindest schwierig. Heißt: Urlaub in Deutschland also. Viele kennen sich am Gardasee oder auf Mallorca besser aus als im eigenen Land. Dabei ist Deutschland ein wunderbares Reiseziel. Dieser Corona-Sommer bietet also die Chance, Deutschland besser kennenzulernen. Zwischen Allgäu und Ostsee kann jede Menge entdeckt werden. Oder wann waren Sie zuletzt im Harz? Zehn schöne Naturziele.

Wem eine Tour durch das Heimatland nicht reicht, der darf seit Mittwoch wieder etwas hoffen: Außenminister Heiko Maas hat sich nach ersten Beratungen mit den Nachbar- und Urlaubsländern der Deutschen zuversichtlich zum Abbau der Reisebeschränkungen noch vor den Sommerferien geäußert: "Wir hoffen, dass wir die weltweite Reisewarnung zumindest für die Europäische Union nach dem 14. Juni wieder aufheben und durch abgestufte Reisehinweise ersetzen können".

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

In Augsburg wird es bald wieder Konzerte und Kino-Vorstellungen geben - und zwar vor dem Messezentrum - auf dem Parkplatz. „Messeflimmern“, lautet der Titel des Programms. Ein Autokino kommt. Der Auftakt ist jetzt terminiert: Am 9. Juni laufen die ersten beiden Filme. „ Jim Knopf “ und „Das perfekte Geheimnis“ sind im Programm. Auch einige namhafte Künstler haben sich für Veranstaltungen angesagt.

wird es bald wieder Konzerte und Kino-Vorstellungen geben - und zwar vor dem Messezentrum - auf dem Parkplatz. Ein Autokino kommt. Der Auftakt ist jetzt terminiert: Am 9. Juni laufen die ersten beiden Filme. „ “ und „Das perfekte Geheimnis“ sind im Programm. Auch einige namhafte Künstler haben sich für Veranstaltungen angesagt. Die Tore geschlossen bleiben derweil im Augsburger "Thorbräukeller" . Doris Gabriel , die Pächterin des Thorbräukellers, gibt auf. Als Grund nennt sie auf Facebook die Corona-Krise. Fans des Biergartens können aber noch hoffen.

. , die Pächterin des Thorbräukellers, gibt auf. Als Grund nennt sie auf die Corona-Krise. Fans des Biergartens können aber noch hoffen. In Bayern sind am Mittwoch die Abitur-Prüfungen gestartet . Trotz Corona . Wie schwierig die und chaotisch die Vorbereitung war, beschreibt unsere Autorin Sarah Ritschel , die zwei Abiturientinnen über einen Monat hinweg begleitet hat.

sind am Mittwoch . Trotz . Wie schwierig die und chaotisch die Vorbereitung war, beschreibt unsere Autorin , die zwei Abiturientinnen über einen Monat hinweg begleitet hat. Schwierig gestaltet sich die aktuelle Situation auch für die Augsburger Panther und die anderen Klubs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Nun hat sich die Liga zusammen mit den Spielern und ihren Beratern darauf geeinigt, sogenannte Corona-Klauseln in die Verträge einzubauen. Für die Spieler bedeutet das, dass sie auf Gehalt verzichten sollen.

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 176.007 Fälle, das sind 797 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 45.766 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 127 mehr als am Vortag. Insgesamt kommen in Bayern auf 100.000 Menschen aktuell 350 mit dem Coronavirus infizierte Personen. Alle bestätigten Fälle in der Region finden Sie in diesem Artikel.

