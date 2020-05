vor 17 Min.

Das Corona-Update vom 23. Mai

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Für Urlauber ist es ein Hoffnungsschimmer, den Einheimischen dauert es aber noch zu lange: Der Corona-Hotspot Spanien will erst im Juli seine Grenzen für ausländische Touristen öffnen. "Ab Juli wird der Empfang ausländischer Touristen unter sicheren Bedingungen wiederaufgenommen werden", sagte Ministerpräsident Pedro Sánchez am Samstag in einer Rede an die Nation. Warum die Spanier deshalb wütend auf ihre Regierungschef sind.

Einen ähnlichen Zeitpunkt für weitreichende Lockerungen peilt man in Bayern an. Nach monatelanger Corona-Zwangspause sollen im Freistatt bis zum 1. Juli wieder alle Kinder zurück in Kindergärten und Krippen dürfen. Dieses Zieldatum nannte der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Markus Söder am Freitagabend in seiner Rede auf einem CSU-Internet-Parteitag in München. Söder kündigte auch baldige weitere Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen an - unter anderem für Freibäder, die Gastronomie und Kulturschaffende.

Weniger erfreulich ist ein Polizeieinsatz am Freitagabend in Augsburg abgelaufen. Auf der Augsburger Partymeile kam es zu Verstößen gegen die Corona-Regeln. Ein Polizeieinsatz vor einer Bar eskalierte - warum, dazu gibt es unterschiedliche Sichtweisen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Das Bundesland Thüringen prescht in Sachen Corona-Lockerungen voran. Laut Ministerpräsident Bodo Ramelow, sollen schon Anfang Juni die allgemeinen Corona-Beschränkungen beendet werden. Was an ihre Stelle treten soll.

Mit Corona steigt der Druck auf die Augsburger Naturschutzgebiete. Bei der städtischen Landschaftspflege beobachtet man seit März einen noch nie da gewesenen Ansturm von Menschen, die ihre Freizeit in der heimischen Natur verbringen. Dies ist einerseits positiv - verursacht aber auch erhebliche Probleme.

Betrieb ist seit vergangener Woche auch wieder in den bayerischen Gastronomie-Betrieben. Nach der Corona-Pause fordert die Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes, Angela Inselkammer, die Gäste nun zu Solidarität auf.

Einen Einblick in das Leben eines Risikopatienten in Zeiten der Corona-Pandemie gewährt Walter Eichner. Der Landsberger leidet an einer Lungenkrankheit. Wie er die aktuelle Corona-Zeit erlebt, hat er unserer Autorin Sandra Liermann im Interview erzählt.

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 177.850 Fälle, das sind 638 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich 46.132 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 108 mehr als am Vortag. Insgesamt kommen in Bayern auf 100.000 Menschen aktuell 353 mit dem Coronavirus infizierte Personen. Alle bestätigten Fälle in der Region finden Sie in diesem Artikel.

