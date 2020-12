vor 53 Min.

Das Corona-Update vom 24. Dezember

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Sandra Liermann

Das Coronavirus legt (leider) keine Weihnachtspause ein: Am Morgen hat das Robert Koch-Institut (RKI) 32.195 neue Infektionen und 802 Todesfälle binnen 24 Stunden gemeldet - ein neuer Höchstwert. Am vergangen Freitag hatte das RKI zwar 33.777 Infektionen bekannt gegeben, darin waren aber rund 3500 Nachmeldungen aus Baden-Württemberg enthalten. Heute Nachmittag dann die Meldung, dass die in Großbritannien aufgetretene mutierte Variante des Coronavirus nun erstmals auch in Deutschland festgestellt wurde.

Damit an Weihnachten trotzdem ein wenig Normalität herrscht und Angehörige von Pflegebedürftigen die Feiertage mit ihren Liebsten verbringen können, bieten bayerische Hilfsorganisationen an Heiligabend und den beiden Feiertagen kostenlose Corona-Schnelltests an. Gesundheitsministerin Melanie Huml sagte: "Unser Ziel ist, dass diese Menschen gerade an Weihnachten während des Lockdowns von ihren Angehörigen besucht werden können." Dafür stehen bayernweit 600.000 Tests zur Verfügung.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Weihnachten ist wegen der Corona-Pandemie dieses Jahr ein völlig anderes Fest. Deshalb möchten wir die Kirche und ihre Weihnachtseindrücke zu Ihnen bringen . Denn wer mit offenen Augen durch den Augsburger Dom spaziert, der kann an jeder Ecke Weihnachtsszenen finden - wenn er weiß, wo. Unsere Kollegin Christina Heller-Beschnitt nimmt Sie mit auf einen digitalen Spaziergang und zeigt sie Ihnen.

Peter Mohnen ist seit zwei Jahren Chef des Augsburger Roboter- und Anlagenbauers Kuka . Im ersten ausführlichen Interview, das er im Corona-Jahr gibt, erklärt der 52-Jährige, wie hart der zweite Lockdown das Unternehmen trifft, was er für das existenzielle Autogeschäft erwartet und ob er mit weiteren Stellenstreichungen rechnet .

Seit mehr als einer Woche gilt in Deutschland schon der harte Lockdown. Die meisten Geschäfte sind geschlossen, nachts gelten strenge Ausgangssperren und tagsüber soll das Haus eigentlich niemand verlassen - außer es liegt ein triftiger Grund vor. Doch noch ist von diesen strengen Maßnahmen in den Corona-Fallzahlen wenig zu merken. Wann also zeigt der Lockdown eine Wirkung und welche Rolle spielen dabei die Lockerungen um Weihnachten?

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 1.587.115 Fälle, das sind 32.195 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 301.881 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 5384 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

