Das Corona-Update vom 19. Februar

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Wegen Corona-Demos stellten sich Stadt, Stadtwerke und Polizei erneut auf Verkehrsbehinderungen am Samstagabend in Augsburg ein. Mehrere Tausend Menschen wurden zu einem Demonstrationszug am Samstagabend erwartet. Die Stadtwerke wollten Bus- und Straßenbahnlinien möglichst flexibel weiter bedienen. Bereits vor einer Woche war es zu massiven Verkehrsbehinderungen in Augsburg bekommen, worüber bei der Stadt Beschwerden eingegangen sind. "Demonstrationen dieser Größenordnung ganz ohne Beeinträchtigungen werden sich nicht realisieren lassen", betont Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU). Die Behinderungen müssten wegen des hohen Stellenwerts der Versammlungsfreiheit "in einem zu tolerierenden Rahmen" hingenommen werden.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Der Fachkräftemangel verschiebt das Machtgefüge auf dem Arbeitsmarkt trotz der Pandemie. Sie hat nach Angaben der Arbeitsagentur die Nachfrage nach Arbeitskräften nur vorübergehend gedämpft. In der Region herrscht Vollbeschäftigung. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber lassen sich viel einfallen, um geeignetes Personal zu finden.

Die Stadt Augsburg untersagt den Betrieb des Seniorenheims in der Ebnerstraße. Die Schließung der Einrichtung fällt in eine ohnehin schwierige Zeit in der Pflege: "In einer wegen Corona ohnehin engen Situation haben alle zusammen geholfen, um die Menschen möglichst schnell in ihr neues Zuhause zu bringen", sagt der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Augsburger Hilfsorganisationen, Raphael Doderer.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder warnt vor einem sich verfestigenden Kreis einer "Corona-RAF" in der "Querdenker"-Szene. Deswegen müsse man konsequent gegen antidemokratische Tendenzen vorzugehen. Er plädiert für eine Abschaltung der Plattform "Telegram".

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 13.445.094 Fälle verzeichnet, das sind 2.481.177 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 2.481.177 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 37.219 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden bisher 168.578.214 Impfungen verabreicht. 63.335.790 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 76,2 Prozent. Grundimmunisiert wurden 62.362.509 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 75 Prozent. Eine Booster-Impfung haben bundesweit bisher 46.484.531 Personen erhalten, das entspricht einer Quote von 55,9 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Melina Schaper ist Psychologin und arbeitet in Zusmarshausen in einer Suchtambulanz. Sie erklärt, wie sich zwei Jahre Corona-Pandemie auf die Psyche ausgewirkt haben.

Mit seinem Corona-Impfstoff ist das deutsche Unternehmen ein großer Erfolg gelungen. Schon in fünf Jahren will es mit derselben Technologie mRNA-Medikamente gegen mehrere Krebsarten auf den Markt bringen.

Biontech will laut Aufsichtsratschef Jeggle Mittel gegen Hodenkrebs auf den Markt bringen