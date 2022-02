Das Corona-Update vom 23. Februar

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Darauf haben viele Menschen in Deutschland lange gewartet: Mit Novavax ist in diesen Tagen erstmals ein klassischer Protein-Impfstoff gegen das Coronavirus verfügbar. Wenn es gelingt, damit nun auch eher zögerliche oder impfkritische Bürgerinnen und Bürger von einer Impfung zu überzeugen, könnte Novavax zum Joker für eine höhere Impfquote werden. Doch auch dieser Impfstoff ist nicht unbegrenzt im Körper wirksam. Was passier, wenn Novavax einen Booster braucht, hat mein Kollege Michael Pohl Experten gefragt.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Corona-Infektionszahlen könnten Ende Februar wieder steigen. Berliner Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gehen von einer Trendwende aus. Was das im besten und schlimmsten Fall bedeutet.

Wie steht es aktuell um die Corona-Werte? In unseren Grafiken und Karten zur Corona-Krise erfahren Sie täglich aktuelle Zahlen – für Deutschland, Bayern und Ihre Region.

Außengastro, Maxstraße & Co: Das plant Augsburg für den Corona-Sommer. Im dritten Sommer mit Corona wird ein besonderes Programm geboten. Wie geht es mit der Maxstraße weiter?

Zu viele Corona-Fälle: Augsburger Panther sagen Heimspiel ab. Ein Großteil der AEV-Spieler ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Augsburger Panther können nicht aufs Eis – für mindestens ein Spiel.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 13.971.947 Fälle verzeichnet, das sind 209.052 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 2.593.998 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 42.140 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden bisher 169.337.337 Impfungen verabreicht. 63.404.322 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 76,2 Prozent. Grundimmunisiert wurden 62.568.458 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 75,2 Prozent. Eine Booster-Impfung haben bundesweit bisher 46.970.573 Personen erhalten, das entspricht einer Quote von 56,5 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Zahlreiche Länder lockern ihre Corona-Regeln, auch das Reisen wird wieder leichter. Doch was passiert, wenn man im Urlaub positiv getestet wird? Die wichtigsten Antworten haben wir zusammengefasst.

Was tun, wenn ich mich im Urlaub mit Corona infiziere?

In Deutschland wird Wohnen immer teurer. Das bekommen auch junge Leute zu spüren, die in Unistädten nach Zimmern suchen. Und die Corona-Krise tut ihr Übriges dazu.

Studie: WG-Zimmer für Studierende kostet im Schnitt 414 Euro

Wer auf die Corona-Zahlen in Deutschland blickt, sieht ganz oben mit der höchsten Inzidenz den Landkreis Donau-Ries - noch vor einem Jahr sah das ganz anders aus. Woran liegt das?

Der Landkreis Donau-Ries hat die höchste Corona-Inzidenz in Deutschland