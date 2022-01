Das Corona-Update vom 28. Januar

304 Menschen sind im Augsburger Gesundheitsamt momentan mit der Bearbeitung von Corona-Meldungen beschäftigt. Und sie kommen nicht mehr hinterher. Bis zu drei Tage sei man im Verzug, sagte Gesundheitsreferent Reiner Erben meinem Kollegen Stefan Krog. Nicht besser sieht es bei der Erfassung der Kontaktpersonen aus: Hier gibt es einen Berg von 2000 unbearbeiteten Meldungen.

Das hat unter anderem zur Folge, dass die Sieben-Tage-Inzidenz, die das RKI aktuell meldet, nicht stimmen kann. Heute lag sie demnach bei 848,1, der stellvertretende Leiter des Gesundheitsamts geht davon aus, das sie tatsächlich eher bei über 1200 liegt. Für die Beschäftigten im Gesundheitsamt bedeutet das vor allem eines: Sie müssen priorisieren. Wie das funktioniert und ob eine Kontaktnachverfolgung in der momentanen Situation überhaupt noch sinnvoll erscheint, lesen Sie hier.

In drei bis vier Wochen könnte das Leben in Deutschland ein Stück weit zur Normalität zurückfinden. Davon geht zumindest Gesundheitsminister Karl Lauterbach aus. Er hält es für wahrscheinlich, dass die Seuchenpolitik Ende Februar gelockert wird, da bis dahin die Omikron-Welle ihren Zenit überschritten haben sollte. Was das im Detail bedeutet und warum Lauterbach gegen sofortige Lockerungen ist, erklärt mein Kollege Christian Grimm.

Lauterbach spielt also auf Zeit. Doch wird es am Ende überhaupt die Politik sein, die die Corona-Beschränkungen in Deutschland lockert oder wird es einmal mehr die Justiz sein? Diese Frage stellt Rudi Wais in seinem Kommentar und fordert: Die Regierung muss Verantwortung übernehmen - und eine Perspektive für den Tag danach schaffen.