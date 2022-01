Das Corona-Update vom 31. Januar

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Auch in diesem Jahr werden die Augsburger Sommernächte nicht stattfinden. Ohne Planungssicherheit lasse sich so eine große Veranstaltung nicht vorbereiten, erklärt Ekkehard Schmölz, Leiter von Augsburg Marketing. Zu den Sommernächten waren innerhalb der drei Tage immer mehr als 100.000 Menschen gekommen. Deshalb habe man sich entschieden, die Sommernächte frühzeitig abzusagen.

Das soll aber nicht heißen, dass es im Sommer überhaupt keine Veranstaltungen geben werde. So sollen im Rahmen des "Stadtsommers in Augsburg" wieder verschiedene Veranstaltungen und Attraktionen stattfinden. Das Stadtmarketing arbeitet außerdem an einer neuen Attraktion "mit dem Schwerpunkt Kulinarik", der Arbeitstitel lautet "Augsburg à la Carte". Michael Hörmann hat all diese Alternativen zu den Sommernächten zusammengefasst.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

An die 4000 Menschen haben am Samstag erneut gegen die Corona-Politik in Augsburgs Innenstadt demonstriert . Seit einigen Wochen versammeln sie sich nicht nur samstags, sondern auch montags. Manche Anwohnerinnen und Anwohner sowie Händlerinnen und Händler sind von den Demos zusehend genervt .

Während die Demonstrantinnen und Demonstranten ein Ende der Maßnahmen fordern, steigen die Infektionszahlen immer weiter an. Wie Daniel Wirsching in seinem Kommentar schreibt, greift gerade insbesondere an den Schulen und Kitas schon eine "Durchseuchungsstrategie" . Er warnt: Augen zu und durch ist keine Lösung .

Schnelltests sind zwar nicht komplett zuverlässig, aber eine schnelle Möglichkeit, sich auf das Coronavirus zu testen. Aber: Wohin mit dem Stäbchen? Denn es gibt immer wieder Meldungen, dass sich Omikron im Rachen besser nachweisen lasse. Wir haben zusammengefasst, was darüber bekannt ist.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 9.815.533 Fälle verzeichnet, das sind 78.318 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.775.440 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 18.605 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden bisher 164.798.335 Impfungen verabreicht. 62.999.870 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 75,8 Prozent. Grundimmunisiert wurden 61.501.394 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 74,0 Prozent. Eine Booster-Impfung haben bundesweit bisher 43.895.972 Personen erhalten, das entspricht einer Quote von 52,8 Prozent. (Stand: 31.01.2022)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

