Augsburg

17:55 Uhr

Wie die Corona-Demos Anwohner und Händler in Augsburg zusehends nerven

Die Polizei, die mit Handzählern unterwegs war, registrierte bei der Corona-Demo am Samstag in Augsburg an die 4000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Plus An die 4000 Menschen haben am Samstag erneut gegen die Corona-Politik in Augsburgs Innenstadt demonstriert. Viele Menschen fühlen sich durch die Aktionen beeinträchtigt.

Von Ina Marks

Die Frau in Schutzkleidung gehüllt und mit Maske im Gesicht schüttelt den Kopf, als die Demonstration am Königsplatz vorbeizieht. "Ich bin sprachlos", sagt die Mitarbeiterin des Schnelltestzentrums im Club "Kantine" und fügt hinzu: "Und keiner von denen trägt eine Maske." Um die 4000 Menschen haben nach Angaben der Polizei am frühen Samstagabend erneut in der Innenstadt gegen Corona-Maßnahmen protestiert. Der Zug war laut Einsatzzentrale teilweise bis zu zwei Kilometer lang. Seit einigen Wochen versammeln sich Gegner der Corona-Politik in Augsburg nicht nur samstags, sondern auch montags. Manche Anwohner und Einzelhändler sind davon zusehends genervt. Die Demo-Veranstalter kündigen eine Änderung an.

