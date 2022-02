Das Corona-Update vom 6. Februar

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Viele Schüler sind derzeit in Quarantäne. Schulleiter dürfen daher mittlerweile selbst entscheiden, ob eine Klasse noch in Präsenz unterrichtet wird oder nicht – etwa, wenn es zu viele Infektions- oder Quarantäne-Fälle gibt. Kultusminister Piazolo meint dennoch, dass noch faire Proben geschrieben werden können.

Im Interview mit unserer Redaktion stellt er sich außerdem gegen die Forderung des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands, nicht auf "Biegen und Brechen am Präsenzunterricht festzuhalten". Ähnlich stellt er sich gegen die Einschätzung des Virologen Christian Drosten, der beobachtet, dass sich aus den Schulen heraus zunehmend Infektionsketten bilden.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Menschen über 70, Pflegeheim-Bewohner und weitere gefährdete Gruppen können sich ein viertes Mal impfen lassen . Wie groß der Abstand zum ersten Booster sein soll und welchen Sinn eine vierte Impfung hat, hat Dominik Schätzle zusammengefasst.

Wie bereite ich mich auf eine Quarantäne vor? Viele Menschen werden von der Nachricht derzeit überrascht, dass sie nicht mehr vor die Tür dürfen – und wenn es schlecht läuft, wird man in er Zeit auch noch ernstzunehmend krank. Das Risiko dafür ist derzeit wohl so hoch wie nie. Fridtjof Atterdal hat Tipps gesammelt, wie man sich auf diesen Fall vorbereiten kann.

Und noch mehr Service: Worauf muss ich bei einer Krankmeldung achten, wenn ich mich infiziert habe? Darf man trotz Krankschreibung arbeiten? Und kann mein Arbeitgeber mich heimschicken, wenn ich Symptome habe? Harald Czycholl gibt Antworten.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 11.022.590 Fälle verzeichnet, das sind 133.173 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 2.005.459 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 28.556 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden bisher 166.138.442 Impfungen verabreicht. 63.123.698 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 75,9 Prozent. Grundimmunisiert wurden 61.763.145 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 74,3 Prozent. Eine Booster-Impfung haben bundesweit bisher 44.852.424 Personen erhalten, das entspricht einer Quote von 53,9 Prozent. (Stand: 04.02.2022)

