Kultusminister Piazolo: "Wir wollen faire Prüfungsbedingungen für alle"

Plus Bayerns Kultusminister Michael Piazolo will das Niveau der Abschlussprüfungen beibehalten – trotz Ausfällen wegen Corona-Ausbrüchen. Warum er das für kein Problem hält.

Seit Mittwoch können Schulleiterinnen und Schulleiter bei Corona-Ausbrüchen eigenständig ganze Klassen nach Hause schicken. Bisher durfte darüber allein das Gesundheitsamt entscheiden. Weshalb die Neuregelung?