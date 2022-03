Das Corona-Update vom 7. März

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Der Ukraine-Krieg überschattet gerade so vieles. Darunter auch die letzten Vorbereitungen für die Abstimmung über eine Impfpflicht. Einige Politikerinnen und Politiker im Bundestag heißen die geringe mediale Aufmerksamkeit gut. Der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann sagte etwa: „Anstatt Schlagzeilen lassen sich nun wichtige Kompromisse produzieren.“ Doch wie sehen diese aus? Und was bedeutet der Krieg in der Ukraine für den Zeitplan der Impfpflicht-Debatte?

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Er erhielt Morddrohungen und benötigte sogar Polizeischutz: Der Neu-Ulmer Hausarzt Dr. Christian Kröner wurde von Impfgegnerinnen und Corona-Leugnern angegriffen. Damit ist er nicht der einzige. Sogar das Bundeskriminalamt warnt vor der gestiegenen Anfeindung. Stefanie Sartor hat mit betroffenen Medizinerinnen und Medizinern gesprochen und berichtet, wie sie damit umgehen.

Die Corona-Pandemie zerrt an den Nerven. Dass viele Deutsche in den vergangenen zwei Jahren an Lebenszufriedenheit engebüßt haben, hat nun offiziell eine Studie bewiesen. Dabei kam auch heraus: Frauen macht die Pandemie deutlich unglücklicher als Männer. Noch vor der Pandemie war das genau andersherum.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 15.869.417 Fälle verzeichnet, das sind 78.428 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 2.980.028 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 20.618 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden bisher 170.487.423 Impfungen verabreicht. 63.515.372 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 76,4 Prozent. Grundimmunisiert wurden 59.239.795 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 75,6 Prozent. Eine Booster-Impfung haben bundesweit bisher 47.732.256 Personen erhalten, das entspricht einer Quote von 57,4 Prozent. (Stand: 06. März 2022)

