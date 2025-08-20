So wirken wasserlösliche Vitamine: Definition, Beispiele und Funktion

Wasserlösliche Vitamine können nicht selbst vom Körper produziert werden und müssen deshalb über die Nahrung aufgenommen werden. Wie der Name bereits andeutet, lösen sich die Vitamine im Wasser auf, ein Überschuss scheidet der Körper einfach über den Urin aus. Eine Überdosierung ist deshalb nur schwer möglich.

Welche Vitamine sind wasserlöslich? Was sollte bei der Einnahme beachtet werden? Welche Lebensmittel enthalten wasserlösliche Vitamine? Antworten auf diese Fragen finden Sie hier.

Wichtige Infos kompakt:

Mit Ausnahme von Vitamin B12 kann der Körper wasserlösliche Vitamine nicht speichern – anders als fettlösliche Vitamine.

Wasserlösliche Vitamine sind wichtig für den Stoffwechsel, das Zellwachstum und das Immunsystem.

Der tägliche Bedarf ist gering, bei einem Mangel kann es aber zu schwerwiegenden Symptomen kommen.

Wasserlösliche Vitamine geben selbst keine Energie, sie haben deshalb auch keine Kalorien.

Erklärung und Definition: Was sind wasserlösliche Vitamine?

Es gibt 13 bekannte Vitamine. Dabei handelt es sich um organische Verbindungen, die in kleinen Mengen im Körper für den Stoffwechsel benötigt werden. Vitamine unterscheiden sich durch ihre chemischen Eigenschaften in der Aufnahme und Verwertung im Körper und werden deshalb in zwei Kategorien eingeteilt: Wasserlösliche und fettlösliche Vitamine. Während fettlösliche Vitamine Fett als Transportmittel brauchen, um im Körper aufgenommen werden zu können, können wasserlösliche Vitamine mit einem Glas Wasser aufgenommen und im Körper weiterverarbeitet werden. Sie werden über die Darmwand aufgenommen und gelangen so direkt ins Blut.

Das Wort Vitamin setzt sich aus den Begriffen "Vita" (Leben) und "Amin" (bestimmte organische Verbindungen) zusammen.

Liste: Welche wasserlöslichen Vitamine gibt es?

Zu den wasserlöslichen Vitaminen gehören alle B-Vitamine und Vitamin C. Hier der Überblick:

Wasserlösliche Vitamine: Funktionen, Mangelsymptome und Lebensmittel

Vitamin B1:

Funktionen:

Energiestoffwechsel

Normale Funktion des Nervensystems

Normale psychische Funktion und Herzfunktion

Mangelsymptome:

Müdigkeit

Reizbarkeit

Gedächtnisstörungen

Appetitlosigkeit

Schlafstörungen

Bauchschmerzen

Gewichtsverlust

Lebensmittel mit Vitamin B1:

Wirsing, Sonnenblumenkerne, Linsen, Erdnüsse

Schweinefleisch

Vollkorngetreide

Vitamin B2:

Funktionen:

Energiestoffwechsel

Normale Funktion des Nervensystems

Erhaltung normaler Schleimhäute

Erhaltung normaler roter Blutkörperchen

Erhaltung normaler Haut und Sehkraft

Normaler Eisenstoffwechsel

Schutz der Zellen vor oxidativem Stress

Mangelsymptome:

Wunde Zunge

Risse in den Mundwinkeln

rote und schuppige Flecken im Bereich der Nase, Lippen, Ohren und Augenlidern - auch im Genitalbereich

Lebensmittel mit Vitamin B2:

Pilze, Sojabohnen

tierische Innereien

Fisch (Seelachs, Makrele)

Hefe

Milchprodukte (Camembert, Molkenkäse)

Eier

Vitamin B3:

Funktionen:

Energiestoffwechsel

Normale Funktion des Nervensystems

Normale psychische Funktion

Erhaltung normaler Schleimhäute und Haut

Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung

Mangelsymptome:

Entzündungen der Mundschleimhaut und der Zunge

erhöhte Speichelproduktion

entzündliche Hautveränderungen (Dermatitis) oder schuppige Haut (ähnlich wie Sonnenbrand)

Depressionen, Verstimmungen, Halluzinationen

Apathie

Lebensmittel mit Vitamin B3:

Brokkoli , Pfirsich, Pilze, Nüsse, Mungbohnen

Hühnerleber, Rindfleisch

Fisch (Thunfisch, Sardellen, Lachs)

Milchprodukte

Vitamin B5:

Funktionen:

Energiestoffwechsel

Synthese und ein normaler Stoffwechsel von Steroidhormonen, Vitamin D und einigen Neurotransmittern

Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung

Geistige Leistung

Mangelsymptome:

Müdigkeit und Schlaflosigkeit

Depressionen

Reizbarkeit

Erbrechen und Magenschmerzen

Kribbeln und Taubheit in den Zehen ("Brennende-Füße-Syndrom")

Muskelkrämpfe

Lebensmittel mit Vitamin B5:

Pilze, Erbsen, Nüsse, Avocado

Schweineleber, verschiedene Fischsorten

Butter

Eier

Vitamin B6:

Funktionen:

Bildung von Neurotransmittern zur Signalübertragung zwischen Nervenzellen

Bildung von Hormonen, roten Blutkörperchen und Zellen des Immunsystems

Umwandlung von Nahrung in Glukose zur Energieerzeugung

Kontrolle des Homocystein-Spiegels im Blut

Stoffwechsel von Aminosäuren

B6-Mangelsymptome:

Hautentzündungen (Dermatitis) und Ausschlag

Taube und stechende Hände und Füße

Entzündete Zunge und wunde Mundwinkel

Psychische Auffälligkeiten

Krämpfe bei Säuglingen in seltenen Fällen

Blutarmut

Lebensmittel mit Vitamin B6:

Mango, Rosenkohl, Kartoffeln, Nüsse, Paprika

Vollkorngetreide

Schweineleber, Hummer, Sardinen, Makrelen

Milchprodukte

Vitamin B7:

Funktionen:

Energiestoffwechsel

Funktion des Nervensystems

Stoffwechsel von Makronährstoffen

Normale psychische Funktion

Haare und Haut

Erhalt der Schleimhäute

Mangelsymptome:

Haarausfall

Muskelschmerzen

Depressive Verstimmungen durch Störungen des Nervensystems

Haut- und Schleimhautveränderungen (auch Entzündungen der Mundwinkel)

Lebensmittel mit Biotin:

Bananen, Tomaten, Erdnüsse

Rinder- und Schweineleber, verschiedene Fischsorten

Milchprodukte

Vitamin B9:

Funktionen:

Wachstum des mütterlichen Gewebes während der Schwangerschaft und Zellteilung

Aminosäuresynthese

Blutbildung

Homocystein-Stoffwechsel

Normale psychische Funktion

Normale Funktion des Immunsystems

Mangelsymptome:

Anämie (Blutarmut) mit Müdigkeit, Blässe, Reizbarkeit, Kurzatmigkeit und Schwindel

wunde Zunge

Durchfall

eingeschränkter Geschmackssinn

Depressionen

Verwirrung

Demenz

Lebensmittel mit Folsäure:

Mungbohnen, Kichererbsen, Tomaten, Kartoffeln

Nüsse

Blattgemüse (Feldsalat, Spinat)

Leber, Thunfisch, Steckmuscheln

Eier

Orangen

Übrigens: Schwangere haben einen besonders hohen Bedarf an Folsäure.

Vitamin 12:

Funktionen:

Normaler Energiestoffwechsel

Normale Funktion des Nervensystems

Homocystein-Stoffwechsel

Normale psychische Funktion

Normale Bildung roter Blutkörperchen

Normale Funktion des Immunsystems

Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung

Zellteilung

B12-Mangelsymptome:

psychische Auffälligkeiten wie Ermüdungserscheinungen, depressive Verstimmungen und Aufmerksamkeitsdefizite

Blutarmut

Lebensmittel mit Vitamin B12:

Shiitake-Pilze

Rindfleisch, Austern, Lachs

Milchprodukte (v.a Camembert und Mozzarella)

Eier

Vitamin C:

Funktionen:

Aufbau des Bindegewebes

Aufbau der Knochen und der Zähne

Schützt Zellen und Moleküle vor Schäden

Hemmt Bildung von Nitrosaminen

Vitamin-C-Mangelsymptome:

schlechte Wundheilung

Gelenkschmerzen

Infektionen

Neigung zur Blutung im Körper

Zahnausfall

Lebensmittel mit Vitamin C:

Paprika

Spinat

Zitrusfrüchte

Rosenkohl, Grünkohl

Tomaten

Brokkoli

Schwarze Johannisbeere

Guave

Sanddorn

Kann man wasserlösliche Vitamine überdosieren?

Der Körper kann wasserlösliche Vitamine größtenteils nicht speichern. Überschüssige Mengen, die meist über Präparate aufgenommen werden, scheidet der Körper über den Urin aus. Nur Vitamin B12 kann in sehr geringen Mengen in der Leber gespeichert werden. Bis vor Kurzem gab es laut der Verbraucherzentrale keine bekannten schädlichen Effekte durch eine Überdosierung mit Vitamin B12. Trotzdem ist Vorsicht geboten: Studien aus dem Jahr 2017 und 2018 deuten laut der Verbraucherzentrale darauf hin, dass sehr hohe Tagesdosen das Lungenkrebsrisiko womöglich erhöhen können. Bei einer Überdosierung mit Vitamin C können ab einer Zufuhr von drei bis vier Gramm am Tag laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) vorübergehende Magen-Darm-Beschwerden auftreten.