Machen Sie mit: Wer wird „Sportstar des Jahres 2024“?

Das Objekt der Begierde ist 18,2 Zentimeter groß und hat sich in den vergangenen Monaten zu einer Kult-Trophäe in hiesigen Sportlerkreisen entwickelt: der „Sportstar“ unserer Redaktion. Zwölf Mal haben wir ihn im Jahr 2024 vergeben. Die Aktion hat gezeigt, wie vielfältig der Sport in der Region Donau-Iller und dem Unterallgäu ist. Fünf Fußballer haben im vergangenen Jahr jeweils die meisten Stimmen gesammelt, Monatssiege gingen aber auch an Sportlerinnen und Sportler aus Eishockey, Leichtathletik, Handball, Schießen und Biathlon. Sogar eine Zirkusartistin und ein langjähriger Ehrenamtler waren unter den Preisträgern. Die beiden erfolgreichsten Vereine waren übrigens der TSV Buch mit drei Titelträgern und der TSV Babenhausen mit zwei Gewinnern. Jetzt geht es in die nächste Runde: Wir suchen den „Sportstar des Jahres“. Nominiert sind alle Monatssiegerinnen und Monatssieger. Neben dem Pokal bekommt der oder die Erste der Online-Abstimmung einen individuellen Sachpreis, zur Verfügung gestellt vom Sport Sohn Performance Shop aus Neu-Ulm. Das sind die Nominierten.

JANUAR

Julia Tannheimer: Die Ulmerin ist Deutschlands große Biathlon-Hoffnung. Die 19-Jährige hat zum Weltcup-Auftakt mit zwei Top-6-Plätzen direkt die WM-Norm erfüllt, eine Woche später in Hochfilzen mit der deutschen Staffel gewonnen. Bei der Junioren-WM in Estland gab es für sie 2024 zweimal Gold und zweimal Silber.

Icon Vergrößern Julia Tannheimer hat die WM-Norm für Lenzerheide 2025 bereits erfüllt. Foto: Sven Hoppe/dpa Icon Schließen Schließen Julia Tannheimer hat die WM-Norm für Lenzerheide 2025 bereits erfüllt. Foto: Sven Hoppe/dpa

FEBRUAR

Antonia Back: Seit sechs Jahren schießt sie für den SV Pfeil Vöhringen. Ihren größten Erfolg in der Luftgewehr-Bundesliga feierte die 23-Jährige im Februar 2024: Sie wurde deutsche Vizemeisterin. Im Laufe der aktuellen Saison gelang ihr mit 400 Ringen gegen den SV Fenken das Maximum.

Icon Vergrößern Antonia Back zählt beim SV Pfeil Vöhringen zu den Schnellschützinnen. Foto: Sascha Zirfass Icon Schließen Schließen Antonia Back zählt beim SV Pfeil Vöhringen zu den Schnellschützinnen. Foto: Sascha Zirfass

MÄRZ

Alicia Staigmüller: Sie ist die sportliche Lebensversicherung der Vöhringer Handballerinnen, eine echte Torjägerin. Die Übergabe der Trophäe war spektakulär: Staigmüller bekam am Rande der Olympia-Quali der deutschen Handball-Frauen in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm den „Sportstar“ vom damaligen DHB-Sportvorstand Axel Kromer überreicht.

Icon Vergrößern Alicia Staigmüller bekam den Sportstar-Pokal bei der Olympia-Quali der deutschen Handball-Nationalmannschaft in der Ratiopharm Arena überreicht. Foto: Roland Furthmair Icon Schließen Schließen Alicia Staigmüller bekam den Sportstar-Pokal bei der Olympia-Quali der deutschen Handball-Nationalmannschaft in der Ratiopharm Arena überreicht. Foto: Roland Furthmair

APRIL

Manuel Schrapp: Er stürmt seit vielen, vielen Jahren für die Fußballer des TSV Buch. Saison für Saison zählt er zu den besten Torschützen seiner Mannschaft.

Icon Vergrößern Von dem Teamkollegen wurde Manuel Schrapp (Mitte) für den Siegtreffer gegen Neckarsulm gefeiert, von unseren Lesern und Leserinnen wurde er dafür zum Sportstar des Monats April gewählt. Foto: Roland Furthmair Icon Schließen Schließen Von dem Teamkollegen wurde Manuel Schrapp (Mitte) für den Siegtreffer gegen Neckarsulm gefeiert, von unseren Lesern und Leserinnen wurde er dafür zum Sportstar des Monats April gewählt. Foto: Roland Furthmair

MAI

Fans des TSV Buch: Johannes Paul nahm stellvertretend für die Fans des TSV Buch den Preis entgegen. Die hatten das Halbfinale im württembergischen Verbandspokal gegen den VfR Aalen mit einer riesigen Tribünenchoreografie zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht.

Icon Vergrößern Die Fans des TSV Buch haben beim Pokalspiel gegen Aalen für eine tolle Atmosphäre gesorgt. Stellvertretend für sie wurde Johannes Paul zum Sportstar des Monats gewählt. Foto: Roland Furthmair Icon Schließen Schließen Die Fans des TSV Buch haben beim Pokalspiel gegen Aalen für eine tolle Atmosphäre gesorgt. Stellvertretend für sie wurde Johannes Paul zum Sportstar des Monats gewählt. Foto: Roland Furthmair

JUNI

Lea Toran Jenner: Die Ulmer Zirkusartistin wurde zur 47. Ausgabe des Festival International du Cirque de Monte-Carlo in Monaco eingeladen, ist zudem bereits im Moulin Rouge in Paris oder im Cirque du Soleil aufgetreten. 2024 wurde sie außerdem Weltmeisterin mit dem Cyr-Rad.

Icon Vergrößern Lea Toran Jenner, Artistin aus Ulm, ist bereits im Moulin Rouge in Paris aufgetreten. Foto: Nicolas Friese Icon Schließen Schließen Lea Toran Jenner, Artistin aus Ulm, ist bereits im Moulin Rouge in Paris aufgetreten. Foto: Nicolas Friese

JULI

Norbert Nieder: In seiner Altersklasse M 60 zählt der Sportler vom TSV Babenhausen zu den besten Leichtathleten Deutschlands. Das stellte er im Jahr 2024 mehrfach unter Beweis – auf nationaler und internationaler Ebene.

Icon Vergrößern Norbert Nieder vom TSV Babenhausen vertritt die Farben Deutschlands auch auf internationaler Ebene. Foto: Nieder privat Icon Schließen Schließen Norbert Nieder vom TSV Babenhausen vertritt die Farben Deutschlands auch auf internationaler Ebene. Foto: Nieder privat

AUGUST

Elias Wekemann: Er ist die Tormaschine des SV Tiefenbach. Nachdem er zum Saisonauftakt in der Kreisliga A3 schon wieder reihenweise traf, verletzte er sich eine Woche später beim Derbysieg in Bellenberg aber schwer und muss seitdem pausieren.

Icon Vergrößern Sportstar des Monats August: Elias Wekemann vom SV Tiefenbach lässt sich von seinen Mitspielern feiern. Foto: Roland Furthmair Icon Schließen Schließen Sportstar des Monats August: Elias Wekemann vom SV Tiefenbach lässt sich von seinen Mitspielern feiern. Foto: Roland Furthmair

SEPTEMBER

Aaron Ederle: Ein Hattrick – drei Tore in einem Spiel – ist beim Fußball schon besonders. Er erzielte im Landesliga-Duell seines TSV Buch gegen die TSG Ehingen sogar vier Treffer zwischen der 26. und der 66. Spielminute.

Icon Vergrößern Sportler des Monats September: Aaron Ederle (Mitte) bekam dafür Applaus von seinen Mitspielern des TSV Buch. Foto: Roland Furthmair Icon Schließen Schließen Sportler des Monats September: Aaron Ederle (Mitte) bekam dafür Applaus von seinen Mitspielern des TSV Buch. Foto: Roland Furthmair

OKTOBER

Finn Annabring: Der 20-Jährige trifft für den SC Staig in der Fußball-Bezirksliga nach Belieben. 18 Tore hat er in bislang 15 Saisonspielen erzielt, vier weitere vorbereitet. Der Spitzname „Erling“ in Anspielung an Top-Star Erling Haaland kommt da nicht von ungefähr.

Icon Vergrößern Finn Annabring (links) ist Torjäger und Leistungsträger beim SC Staig. Foto: Horst Hörger Icon Schließen Schließen Finn Annabring (links) ist Torjäger und Leistungsträger beim SC Staig. Foto: Horst Hörger

NOVEMBER

Rudolf Dreyer: Er ist Ehrenmitglied beim TSV Babenhausen, hatte als aktiver Fußballer 810 Spiele für den Verein bestritten. Als Schiedsrichter ist Dreyer auch mit 80 Jahren auf den Sportplätzen in der Region unterwegs, kommt auf über 1700 Spielleitungen.

Icon Vergrößern Rudolf Dreyer (Zweiter von rechts) bekam die Sportstar-Trophäe in der Babenhauser Dreifachturnhalle überreicht. Foto: TSV Babenhausen Icon Schließen Schließen Rudolf Dreyer (Zweiter von rechts) bekam die Sportstar-Trophäe in der Babenhauser Dreifachturnhalle überreicht. Foto: TSV Babenhausen

DEZEMBER

David Heckenberger: Der Torhüter des VfE Ulm/Neu-Ulm zählt in der Eishockey-Bayernliga zu den stärksten Spielern auf seiner Position, hat die Devils in den vergangenen Wochen mit starken Paraden mehrfach vor Schlimmerem bewahrt.

Icon Vergrößern David Heckenberger ist starker Rückhalt des Eishockey-Bayernligisten VfE Ulm/Neu-Ulm. Foto: Horst Hörger Icon Schließen Schließen David Heckenberger ist starker Rückhalt des Eishockey-Bayernligisten VfE Ulm/Neu-Ulm. Foto: Horst Hörger

So können Sie für Ihren Favoriten oder Ihre Favoritin abstimmen

Bis Montag, 20. Januar 2025, um 23.59 Uhr können Sie abstimmen. Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Kennwort „Sportstar“ und dem Namen Ihrer Favoritin oder Ihres Favoriten an sport@nuz.de. Anschließend geben wir den Gewinner oder die Gewinnerin bekannt.