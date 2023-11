Megesheim

Nach Brand im Gasthaus: Megesheimer Gemeinde in Sorge

Rund 100 Feuerwehrleute waren am Samstagmorgen in Megesheim im Einsatz.

Plus Am Samstag ist im einzigen Gasthaus in Megesheim ein Feuer ausgebrochen. Das wird jetzt wohl einige Zeit geschlossen bleiben.

Hineingeschaut habe er nur kurz, sagt der Megesheimer Bürgermeister Karl Kolb. Gut sehe es drinnen nicht aus, "in der Zeit vor Weihnachten ist das schon bitter". Als es am Samstagmorgen im Gasthaus Zum Hirsch in Megesheim gebrannt hat, war Kolb auch dort. Es sei sehr gut gewesen, dass die Feuerwehr mit Atemschutzmasken vor Ort war, sagt er. "Wegen solchen Einsätzen sollte man mit Geldern für die Feuerwehr nicht sparsam umgehen." Letztlich waren rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz, wie Kreisbrandmeister Anton Meyr vor Ort berichtete. Zunächst kamen die Feuerwehren aus Megesheim und Oettingen, später unterstützten auch die Wehren aus Hainsfarth und Nördlingen. Auch wenn das Ausmaß des Brandes noch nicht bekannt ist, werden die Megesheimer in den kommenden Monaten die Abwesenheit ihrer Gaststätte zu spüren bekommen.

Wie wichtig das Lokal für Megesheim ist, zeigt unter anderem eine Umfrage unserer Redaktion aus dem vergangenen Jahr: In gleich vier Kategorien schafft es Megesheim beim Heimat-Check landkreisweit auf Platz eins, auch in der Gastro. Der Grund, dass die Kommune landkreisweit auch in der Gastronomie auf Platz eins steht, sei laut Kolb die zwischenzeitliche Schließung des Restaurants gewesen. "Seitdem der neue Pächter drinnen ist, ist das Lokal neben der Kirche und dem Rathaus wieder zum Mittelpunkt der Gemeinde geworden", sagt Kolb im Gespräch. Besucht werde das Gasthaus von allen, nicht nur den Megesheimern.

