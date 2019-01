Dschungelcamp 2019, Folge 1: Kracht es gleich am ersten Tag?

09:46 Uhr

Heute startet das Dschungelcamp 2019. Die Zuschauer dürfen sich nicht nur über die Dschungel-Prüfungen, sondern auch über pikante Treffen bei den Campern in Folge 1 freuen.

Heute ist es so weit: Die mehr oder weniger bekannten Stars und Sternchen beziehen an Tag 1 ihr Quartier im Dschungel. Das dürfte in vielerlei Hinsicht spannend werden: Während die einen sich vor den Ekel-Prüfungen und Krabbeltierchen fürchten, graut es anderen wohl eher vor der Begegnung mit den Mit-Campern.

Evelyn Burdecki trifft in Folge 1 auf ihren Ex-Freund Domenico de Cicco

Besonders spannend dürfte es heute zwischen den beiden Kandidaten Evelyn Burdecki und Domenico de Cicco werden. Die beiden ehemaligen "Bachelor"- und "Bachelorette"-Kandidaten trafen bereits in "Bachelor in Paradise "aufeinander und wurden in der Sendung ein Paar. Die Beziehung hielt jedoch nicht besonders lange und Evelyn und Domenico gingen wieder getrennte Wege. Bisher waren beide nicht besonders gut aufeinander zu sprechen, weshalb das Aufeinandertreffen der beiden im Dschungel spannend werden dürfte.

Bastian Yotta und Chris Töpperwien sind nach Streit zusammen im Dschungelcamp

Auch das Zusammentreffen von Bastian Yotta und Chris Töpperwien könnte pikant werden. Die beiden US-Auswanderer freundeten sich in Kalifornien an, unterstützen sich gegenseitig beim Aufbau ihrer Unternehmen. Die Freundschaft endete jedoch, als dort im November die schrecklichen Waldbrände wüteten.

Beide wollten Spenden für die Opfer sammeln, jedoch auf unterschiedliche Weise. Während der Currywurst-König Töpperwien dazu aufrief, über eine Organisation zu spenden, animierte Yotta seine Fans dazu, das Geld auf sein eigenes Konto zu überweisen. Dies sorgte für großen Unmut bei Töpperwien und die Männerfreundschaft zerbrach.

Seither lassen beide keine Gelegenheit aus, sich gegenseitig einen Seitenhieb zu verpassen. Yotta nennt seinen ehemaligen Freund öffentlich "das kleine Würstchen", woraufhin Töpperwien mit "Dieser Vollidiot sollte mal weniger Steroide schlucken, damit sein Gehirn wenigstens auf Erbsengröße wächst!" in seiner Instagram-Story kontert.

Wie die ersten Begegnungen der Stars im Dschungel ablaufen und ob es bereits am ersten Tag zum Eklat kommt, erfahren Zuschauer heute Abend um 21.15 Uhr auf RTL. (AZ)

