Tatort heute Handlung & Kritik: So wird "Freddy tanzt"

Im Tatort heute aus Köln ermitteln Ballauf und Schenk nach dem Tod eines jungen obdachlosen Musikers. Im Zentrum steht das Thema Zivilcourage. Lohnt sich "Freddy tanzt"?

"Freddy tanzt" heißt der Tatort heute aus Köln . Der Krimi läuft am Sonntagabend (20.15 Uhr, 04.12..2022) im Ersten und ist eine Wiederholung. Die Erstausstrahlung war am 01. Februar 2015.

heute aus . Der Krimi läuft am Sonntagabend (20.15 Uhr, 04.12..2022) im Ersten und ist eine Wiederholung. Die Erstausstrahlung war am 01. Februar 2015. Es geht um fehlende Zivilcourage und mangelnde Hilfsbereitschaft. Der neue Fall von Ballauf und Schenk spart nicht mit Gesellschaftskritik - und nimmt auch die Kommissare nicht aus.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Köln-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Der junge Musiker Daniel Gerber lebte zuletzt auf der Straße. Jetzt wurde seine Leiche am Rheinufer gefunden. Offensichtlich war er bereits vor mehreren Tagen brutal zusammengeschlagen worden und dann an seinen inneren Verletzungen gestorben. Die Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) finden schnell heraus, dass sich Gerber kurz vor seinem Tod um einen Job als Pianist in einer Hotelbar beworben hatte. Allerdings gab es dann wohl einen Streit zwischen ihm und drei jungen, feiernden Bankern.

Eine weitere Spur führt die Kommissare zu einem Wohnhaus in der Nähe des vermeintlichen Tatorts. Tatsächlich entdeckt die Spurensicherung im Hausflur einen Blutfleck. Die gefundene DNA stimmt mit der des Opfers überein. Die Bewohner des Hauses erweisen sich jedoch als wenig hilfsbereit. Freddy Schenk lässt sich davon nicht beirren: Insbesondere die attraktive, alleinerziehende Kunstprofessorin Claudia Denk hat sein Interesse geweckt.

Die alleinerziehende Kunstprofessorin Claudia Denk (Ursina Lardi) und Freddy Schenk.

Tatort-Kritik: Lohnte es sich, bei "Freddy tanzt" einzuschalten?

Wie so oft spart der Tatort aus Köln auch dieses Mal nicht mit Sozialkritik. Es geht um mangelnde Zivilcourage und eine Haltung nach dem Motto "Was um mich herum passiert, ist mir egal". Denn schon bald stellt sich heraus, dass eine Reihe von Menschen den Tod des jungen Mannes wahrscheinlich hätten verhindern können. Leider gerät die Story von "Freddy tanzt" ein wenig zu verzwickt. Es geht auch um Lebenslügen, nicht nur um einen Krimi. Aber traditionelle Tatort-Gucker sind froh, dass es bei allen Neuerungen das Kölner Duo noch gibt. Die gesammelte Tatort-Kritik lesen Sie in den Pressestimmen zur Erstausstrahlung: "Mehr Sozialstudie als Krimi".

Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk mit Rechtsmediziner Dr. Joseph Roth (Joe Bausch).

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Tatort heute aus Köln

Max Ballauf : Klaus J. Behrendt

: Freddy Schenk : Dietmar Bär

: Dr. Roth: Joe Bausch

Claudia Denk : Ursina Lardi

: Lisa Denk : Niobe Carolin Eckert

: Daniel Gerber : Matthias Reichwald

: Günther Baumgart : Robert Gallinowski

: Katja Petersen : Anna Stieblich

: Ursula Koschwitz : Gudrun Ritter

: Martin Koschwitz : Theo Pfeifer

: Julia Koch : Laura Sundermann

: Marita Gerber : Lina Wendel

: Lina Wendel Tobias Krenz: Volkram Zschiesche

Jonas Stein : Jonas Stein

: Oliver Kern : Julian Weigend

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Ballauf und Schenk sind die Ermittler in Köln

Klaus J. Behrendt (Max Ballauf) und Dietmar Bär (Freddy Schenk) sind Kult. In über 80 Tatort-Folgen sind die Kölner Kommissare seit 1997 zu sehen. Damit zählen sie zu den dienstältesten Ermittlern im Ersten. Davor hatten sie bereits Nebenrollen in anderen Tatort-Filmen, unter anderem im Klassiker Schimanski.

Das Duo ist ein recht ungleiches - nicht nur optisch. Ballauf kommt nach einer Spezialausbildung bei der Drogenfahndung in Florida auf unrühmlichem Weg nach Köln. Nachdem in den USA bei einem Einsatz seine Freundin stirbt und er betrunken am Steuer erwischt wird, wird er ausgewiesen. In der Rhein-Metropole schnappt er Schenk die Stelle als Leiter der Mordkommission weg - kein guter Start für beide.

Ballauf ist Single, war aber schon verheiratet. Seine Frau hat ihn mit den zwei gemeinsamen Kindern verlassen. In Köln wird der einstige Sunnyboy ruhiger und gesetzter, durchaus auch kritischer - sowohl im Privatleben als auch im Beruf.

Freddy Schenk kann man hingegen als Familienmensch, fast schon als Spießer bezeichnen. Der bullige Hauptkommissar mit Vorliebe für Anzüge und Turnschuhe ist verheiratet und hat zwei Töchter. Er ist ein cleverer Ermittler mit großem Herz, den seine Fälle oft nicht kalt lassen.

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus Köln

