Tatort heute aus München: So wird "Flash"

"Flash" heißt der Tatort heute aus München . Der Krimi läuft am Sonntagabend (19.06.2022, 20.15 Uhr) im Ersten.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der München-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Alois Meininger (Martin Leutgeb), ein verurteilter Mörder, wird nach über 30 Jahren aus der Sicherheitsverwahrung entlassen, begeht einen weiteren Mord und taucht unter. Niemand kann Indizien liefern, wo er sich aufhalten könnte – die letzte Hoffnung liegt auf seinem ehemaligen Therapeuten Norbert Prinz (Peter Franke), der inzwischen jedoch dement ist. Doch wie kann man einen Demenzkranken vernehmen?

In Zusammenarbeit mit dem renommierten Neuropsychologen Prof. Vonderheiden (André Jung) wird ein kriminologisches Pilotprojekt gestartet: Der damalige Praxisraum soll als Kulisse wieder auferstehen und der demente Proband hineingeführt werden. Die Kommissare hoffen, ihm so wertvolle Hinweise entlocken zu können. Doch im Laufe des Experiments offenbaren sich Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) tiefere Abgründe als zunächst angenommen.

Wagen ein außergewöhnliches Experiment: Franz Leitmayr, Ivo Batic, Laura Lechner (Anna Grisebach) und Prof. Ralph Vonderheiden (André Jung). Foto: Hendrik Heiden, BR/Tellux Film GmbH

Tatort-Kritik: Lohnt es sich, bei "Flash" heute einzuschalten?

Aus der Grundidee des Tatort heute hätte man einiges machen können. Denn "Flash" stellt eine wirklich spannende Ausgangsfrage: Wie bringt man einen Demenzkranken dazu, sich an bestimmte Situationen in der Vergangenheit zu erinnern? Allerdings geht die Übersetzung ein bisserl arg über das übliche Maß an dramaturgischer Konstruktion hinaus, schreibt Andreas Frei in unserer Tatort-Kolumne. Die gesammelte Tatort-Kritik lesen Sie in den Pressestimmen: "Außergewöhnlich".

Schauspieler: Das sind die Darsteller im München-Tatort heute

Ivo Batic : Miroslav Nemec

: Franz Leitmayr: Udo Wachtveitl

Prof. Ralph Vonderheiden : André Jung

: Dr. Laura Lechner : Anna Grisebach

: Alois Meininger : Martin Leutgeb

: Norbert Prinz : Peter Franke

: Nele Prinz : Jenny Schily

Tatort heute: Live-Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt den Tatort heute wie alle Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Krimis sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Batic und Leitmayr sind die Ermittler in München

Miroslav Nemec alias Ivo Batic und Udo Wachtveitl als Franz Leitmayr sind echtes Tatort-Urgestein. Seit 1991 ermittelt das Duo in München. Batic und Leitmayr kennen sich in- und auswendig, sind mehr Freunde als Kollegen. Es wird gern gefrotzelt, beide sind auf einer Wellenlänge - allerdings nicht immer. Gelegentlich kann es auch mal laut werden zwischen den beiden. Beide sind alleinstehend, haben immer mal wieder weibliche Bekanntschaften, allerdings nie von Dauer.

Batic, gebürtiger Kroate und bei Pflegeeltern im Berchtesgadener Land aufgewachsen, ist leidenschaftlich und kann auch mal austeilen. Ungerechtigkeit und Ausländerhass bringen ihn schnell in Rage. Bei seinen Ermittlungen setzt er gern auf Bauchgefühl und Instinkt. Leitmayr ist ein Münchner Original, aufgewachsen im Glockenbachviertel, ein Grantler mit philosophischem Tiefsinn und ebenfalls starkem Gerechtigkeitsempfinden. Seit 2014 werden sie vom jungen Kriminalkommissar Karl-Heinz Hammermann, genannt Kalli, unterstützt.

