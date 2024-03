Tänze bei "Let's Dance" 2024: Was wird heute in Show 1 getanzt?

Bei "Let's Dance" 2024 stellen sich wieder prominente Kandidatinnen und Kandidaten der Herausforderung auf dem Tanzparkett. Welche Tänze sind in Show 1 dran?

Rückblick in die vergangene Woche: In der ersten Ausgabe (der sogenannten Kennenlernshow) erfuhren die prominenten Kandidaten bei "Let's Dance" 2024, mit welchen Profi-Tänzern und -Tänzerinnen sie die Sendung bestreiten werden. Woche für Woche müssen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nun dem harten Urteil der Jury von "Let's Dance" 2024 stellen.

Damit es dabei fürs Publikum nicht langweilig wird, führt nicht jedes Tanzpaar pro Sendung den gleichen Tanz auf. So gibt es in Show 1 beispielsweise sowohl Quickstep als auch Jive und Tango zu sehen. Für die inhaltliche Verknüpfung der einzelnen Darbietungen sind die Moderatoren Daniel Hartwich und Victoria Swarovski verantwortlich.

Die Übertragung von "Let's Dance" 2024 übernimmt in gewohnter Manier der Sender RTL. Und auch wenn man als Zuschauer mal einen Sendetermine von "Let's Dance" 2024 verpasst, bietet der Sender eine Möglichkeit, die Ausgaben nachzuholen. Denn auf der sendereigenen Streamingplattform RTL+ stehen die Folgen auch nach der Erstausstrahlung zum Abruf bereit - das ist teilweise allerdings kostenpflichtig.

Wer tanzt was? Das sind die Tänze in Show 1 von "Let's Dance" 2024

Promis müssen sich auf dem Tanzparkett beweisen - das ist das Konzept von " Let's Dance". Unterstützung bekommen sie dabei von ihren Tanzpartnern und -partnerinnen, denn die sind allesamt professionelle Tänzer, die von RTL engagiert wurden, um die Prominenten in Form zu bringen.

In Show 1 von "Let's Dance" startet einer der prominenten Kandidaten mit einem leichten Vorteil: Gabriel Kelly konnte sich in der Kennenlernshow die höchste Punktzahl sichern und hat damit direkt das Ticket in Show 2 gezogen. Das sind die Tänze, mit denen die restlichen Promis ums Weiterkommen kämpfen:

Content-Creatorin Ann-Kathrin Bendixen mit Valentin Lusin

Bendixen und Lusin tanzen einen Jive zu "Runaway" von P!ink.

Model Eva Padberg mit Paul Lorenz

Von Eva Padberg und Paul Lorenz gibt es einen Langsamen Walzer zu "Waltzing Matilda" von Rod Stewart zu sehen.

Sportjournalistin Jana Wosnitza mit Vadim Garbuzov

Jana Wosnitza und Vadim Garbuzov legen einen Jive zu "Can't Tame Her" von Zara Larsson hin.

Schauspielerin Lina Larissa Strahl mit Zsolt Sándor Cseke

Einen Quickstep zu "I'm Just A Girl" von No Doubt darf man von Lina Larissa Strahl und Zsolt Sándor Cseke erwarten.

Sängerin Lulu mit Massimo Sinató

Zu "Bust Your Windows" von Jazmin Sullivan tanzen Lulu und Massimo Sinató einen Tango.

Comedienne Maria Clara Groppler mit Mikael Tatarkin

Maria Clara Groppler und Mikael Tatarkin versuchen sich am Cha Cha Cha zu "How Will I Know" von Whitney Houston.

Content Creatorin Sophia Thiel mit Alexandru Ionel

Ebenfalls einen Cha Cha Cha legen Sophia Thial und Alexandru Ionel hin, allerdings zu "Stronger" von Kelly Clarkson.

Coach Detlef D! Soost mit Ekaterina Leonova

Von Detlef Soost und Ekaterina Leonova gibt es einen Langsamen Walzer zu "With You I Am Born Again" von Billy Preston und Syreeta.

Schauspieler Mark Keller mit Kathrin Menzinger

Mark Keller und Kathrin Menzinger stellen sich der Herausforderung des Cha Cha Cha, zu "Loco in Acapulco" von The Four Tops.

Entertainer Biyon Kattilathu mit Marta Arndt

Einen Jive zu "Rockin' Robin" von Bobby Day tanzen Biyon Kattilathu und Marta Arndt.

Food Creator Stefano Zarrella mit Mariia Maksina

Von Stefano Zarrella und Mariia Maksina gibt es einen Tango zu "Perro Viejo" von Ostros Aires zu sehen.

Unternehmer Tillman Schulz mit Patricija Ionel

Tillman Schulz tanzt Tango zu "Caminito" von Julio Iglesias mit Patricija Ionel.

Comedian Tony Bauer mit Anastasia Stan

Tony Bauer legt einen Cha Cha Cha zu "Stuck In The Middle" von Michael Bublé hin, gemeinsam mit Profi Anastasia Stan.