Tänze bei "Let's Dance" 2024: Was wird heute in Show 2 getanzt?

Die strenge Jury mit Taktgefühl überzeugen: Das ist die Herausforderung für die Kandidaten bei "Let's Dance" 2024. Welche Tänze werden heute in Show 2 getanzt?

Die heutige Ausgabe von " Let's Dance" steht unter einem besonderen Motto: Die 90er-Jahre werden wiederbelebt. Während sich die Mitglieder der Jury von "Let's Dance" 2024 vermutlich noch gut an diese Zeit erinnern, dürften einige der prominenten Kandidaten bei "Let's Dance" 2024 noch zu jung sein, um aktive Erinnerungen an dieses Jahrzehnt zu haben. Zum Glück haben sie die Profi-Tänzern und -Tänzerinnen an ihrer Seite, die ihnen vermitteln, wie man sich auch zur Musik dieser "Epoche" sicher übers Tanzparkett bewegt.

Da erprobte Duo aus den Moderatoren Daniel Hartwich und Victoria Swarovski führt auch durch Show 2 von "Let's Dance" 2024. Dabei dürfen die beiden die Zuschauerinnen und Zuschauer unter anderem auf Contemporary, Paso Doble und Langsamen Walzer einstimmen.

Die Übertragung von "Let's Dance" 2024 gibt es wie gewohnt beim Sender RTL zu sehen. Für alle, die heute Abend verhindert sind, und sich die Tanzshow nicht live im TV ansehen können, gibt es gute Nachrichten: Auch außerhalb der offiziellen Sendetermine von "Let's Dance" 2024 kann man sich die neuesten Folgen anschauen. Schließlich stehen die Folgen auch nach der Erstausstrahlung beim sendereigenen Streamingdienst RTL+ zum Abruf bereit - das ist teilweise allerdings kostenpflichtig.

Wer tanzt was? Das sind die Tänze in Show 2 von "Let's Dance" 2024

Show 1 haben die Kandidatinnen und Kandidaten von "Let's Dance" 2024 bereits hinter sich. Ausgeschieden waren nach dieser ersten Runde Comedienne Maria Clara Groppler und ihr Tanzpartner Mikael Tatarkin.

Es bleiben damit noch 13 Tanzpaare, die sich in Show 2 dem kritischen Urteil der Jury stellen werden. Hier die Übersicht darüber, welcher Promi sich an welchem Tanzstil versucht:

Content-Creatorin Ann-Kathrin Bendixen mit Valentin Lusin

Ann-Kathrin Bendixen wird mit Valentin Lusin einen Charleston zu "Scatman" von Scatman John zeigen.

Model Eva Padberg mit Paul Lorenz

Eva Padberg und Paul Lorenz versuchen sich am Cha Cha Cha zu "Strong Enough" von Cher.

Sportjournalistin Jana Wosnitza mit Vadim Garbuzov

Mit "Nothing Compares 2 U" von Sinéad O’Connor haben Jana Wosnitza und Vadim Garbuzov einen besonders emotionalen Song bekommen. Sie tanzen dazu einen Contemporary.

Schauspielerin Lina Larissa Strahl mit Zsolt Sándor Cseke

Lina Larissa Strahl tanzt mit ihrem Profi-Partner einen Langsamen Walzer zu "Run To You" von Whitney Houston.

Sängerin Lulu mit Massimo Sinató

Lulu und Massimo Sinató zeigen eine Rumba zu "Don’t Let Go" von En Vogue.

Content Creatorin Sophia Thiel mit Alexandru Ionel

Einen Paso Doble zu "Rhythm Is A Dancer" von SNAP! darf man von Sophia Thiel und Alexandru Ionel erwarten.

Coach Detlef D! Soost mit Ekaterina Leonova

Einen Cha Cha Cha zu "Sexbomb" von Tom Jones und Mousse T. tanzen - das ist die Aufgabe für Detlef Soost und Ekaterina Leonova.

Sänger Gabriel Kelly mit Malika Dzumaev

Gabriel Kelly und Malika Dzumaec tanzen einen Paso Doble zu "Join Me (In Death)" von H.I.M.

Schauspieler Mark Keller mit Kathrin Menzinger

Einen langsamen Walzer zu "I Wonder Why" von Curtis Stigers tanzen Mark Keller und Kathrin Menzinger.

Entertainer Biyon Kattilathu mit Marta Arndt

Biyon Kattilathu und Marta Arndt legen einen Tango zu "Be My Lover" von La Bouche hin.

Food Creator Stefano Zarrella mit Mariia Maksina

Einen Cha Cha Cha zu "Smooth" von Santana wollen Stefano Zarrella und Mariia Maksina zeigen.

Unternehmer Tillman Schulz mit Patricija Ionel

Eine Rumba zu "You" von Ten Sharp - so lautet die Aufgabe von Tillman Schulz und Patricija Ionel.