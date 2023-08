Reisen im Winter: Große Preissteigerungen sollen ausbleiben

Thailand, Malediven oder doch Ski-Urlaub? Wer im Winter verreisen will, sollte schon jetzt buchen. Reiseveranstalter locken mit moderaten Preisen und Flexibilität.

Brütende Hitze, volle Strände und hohe Preise für Urlaubsreisen: Eine wechselhafte Sommersaison 2023 neigt sich langsam ihrem Ende zu. Viele richten ihre Blicke daher bereits auf die kommende Wintersaison. Reiseveranstalter wie DERTOUR oder Alltours berichten von vollen Auftragsbüchern und empfehlen früh zu buchen, dann sollen auch große Preissteigerungen ausbleiben.

Wie genau die Prognosen der Reiseveranstalter sind, welche Frühbucher-Aktionen und Rabatte es gibt und welche Reiseziele zu den beliebtesten Winter-Destinationen gehören, lesen Sie hier.

Reisen im Winter: Volle Auftragsbücher bei den Reiseveranstaltern

Exorbitante Preissteigerungen, fehlende Last-Minute-Angebote und brütende Hitze in Südeuropa. Die Sommersaison 2023 neigt sich mit einem gewissen Geschmäckle ihrem Ende zu. Vielleicht planen daher viele Menschen bereits ihren Urlaub für den kommenden Winter. "Wir erwarten europaweit eine starke Wintersaison für Veranstalterreisen", bestätigt Ingo Burmester, CEO von DER Touristik, in einer Pressemitteilung. "Im deutschen Markt sehen wir bereits seit Mai einen hohen Anteil an Winterbuchungen - mit Umsätzen, die fast 20 Prozent über Vor-Pandemie-Niveau liegen." Dabei seien insbesondere Fernziele heiß begehrt bei den Kunden, so Burmester.

Auch bei der Konkurrenz klingen ähnliche Töne an. Der nächste Winter sei schon sehr gut "angebucht", so Karl Markgraf vom Münchner Reisekonzern FTI Group in einer Mitteilung des Reiseveranstalters. Den "großen Run" auf Winterreisen sieht der Konzernschef im Hochsommer und Frühherbst. Der Trend von der langfristigen Urlaubsplanung sei auch bei FTI spürbar. Aktuell lägen zwischen Buchung und Reiseantritt im Schnitt knapp 100 Tage.

Winterurlaub 2023/24 : Frühbuchen mit Flexpaketen lohnt sich

Die Reisebranche setzt nach knapp zwei Flautejahren durch die Corona-Pandemie auf mehr Planungssicherheit, indem sie ihre Kunden mit flexibleren Stornierungsoptionen - sogenannten Flex-Tarifen - zu langfristigem Buchen anhalten.

Für Anreiz soll neben moderaten Preisen gleichzeitig eine maximale Flexibilität sorgen. So könne man bei DERTOUR durch ein sogenanntes "Flexpaket" bis zu 15 Tage vor Abreise kostenlos umbuchen oder stornieren. Auch beim Reiseveranstalter Alltours können laut eigenen Angaben zufolge früh gebuchte Pauschalreisen für den Winter bis zum 30. September 2023 kostenlos umgebucht oder storniert werden.

Urlaub im Winter: "Weitestgehend stabile Preise"

Doch der größte Anreiz zum Frühbuchen soll natürlich zuallererst ein moderates Preisniveau sein, das sich von Last-Minute-Angeboten deutlich absetzt. "Auch dieser Sommer hat gezeigt, dass Kurzfristbuchungen preislich weniger attraktiv sind als noch in früheren Jahren. Es gilt daher: wer sparen will, bucht früh", so der FTI-Chef.

Mit Ermäßigungen von bis zu 61 Prozent bieten auch DERTOUR und seine Schwestermarken preisgünstige Angebote für den Winter im Frühbuchersegment. Der Reiseveranstalter Alltours verspricht hingegen unter Frühbucher-Vorzeichen für die kommende Wintersaison 2023/24 zumindest "weitestgehend stabile Preise". Alltours-Chef Willi Verhuve sagte in einer Mitteilung auf der Konzern-Seite: "Der aktuelle Trend und die Erfahrung der vergangenen Saisons zeigt, dass es sich nicht mehr lohnt, auf Last-Minute-Schnäppchen zu warten".

Reisen im Winter 2023/24: Fernziele gefragt

Dass auch im Winter der südlich-tropische Erholungsurlaub schwer gefragt ist, zeigen die Buchungen für Fernziele, vor allem für Thailand, die USA, Südafrika, Mexiko oder die Malediven. Aber auch Urlaub in Ägypten und in Deutschland liegen laut der FTI Group als Nah- und Mittelstrecke-Destinationen voll im Trend. Der Reiseveranstalter DERTOUR wiederum listet folgenden Top-Ziele der Kategorie Fernstrecke:

Indischer Ozean ( Malediven , Mauritius, Seychellen )

( , Mauritius, ) Thailand

Karibik ( Dominikanische Republik , Mexiko , Kuba)

( , , Kuba) Nordamerika

Vereinigte Arabische Emirate ( Dubai , Abu Dhabi )

