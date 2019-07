vor 54 Min.

Wie aus Stefan Meitinger Augsburgs Kult-Gastronom "Bob" wurde

Stefan „Bob“ Meitinger betreibt acht Lokale in Augsburg und Umgebung - und veranstaltet den „Sommer am Kiez“.

"Sommer am Kiez", acht "Bob's"-Lokale und demnächst ein Hostel in der Maxstraße: Dahinter steckt "Bob" Meitinger. Wer ist der Mann? Jetzt reinhören im Podcast "Augsburg, meine Stadt"!

Von Ida König

Der "Sommer am Kiez" in Augsburg ist derzeit in vollem Gange - seit drei Wochen spielen Bands und laufen Filme am Helmut-Haller-Platz in Oberhausen, weitere drei Wochen haben die Veranstalter noch vor sich. Bisher sei er mit der Entwicklung des Festivals sehr zufrieden, sagt Kneipen-Betreiber und Organisator Stefan "Bob" Meitinger. Etwa 6500 Tickets habe man für die zwölf Konzerte bereits verkauft, dazu kommen die Biergarten-Gäste des "Bob's", die von dort aus den Konzerten lauschen. "Wir machen jedes Jahr einen Schritt nach vorne", findet Meitinger. Und dass es diesmal auch einen Zuschuss der Stadt für das Festival gibt, sei ohnehin ein Ritterschlag.

Jetzt reinhören: "Bob" Meitinger im Podcast "Augsburg, meine Stadt"

Dass er mal ein Festival organisieren würde oder zu den bekanntesten Gastronomen Augsburg zählen würde , damit hat Meitinger vor 22 Jahren nicht gerechnet. Während man heute in Augsburg kaum am "Bob's" vorbeikommt und weitere Standorte der Kneipenkette in München und Fürth zu finden sind, hat der Wirt mit einer kleinen Kneipe im Vereinsheim des SV Hammerschmiede begonnen. Im Podcast "Augsburg, meine Stadt" erklärt er, warum er sich damals dazu entschlossen hat, die sogenannte "Pinte" zu übernehmen, erzählt von feucht-fröhlichen Nächten und plaudert aus, welchen kuriosen Namen er seinem heutigen Lokal in der Hammerschmiede am liebsten gegeben hätte.

Heute heißen seine Lokale in Augsburg beispielsweise "Bob's Rock & Bowl Hammerschmiede", "Bob's Fast and Slowfood Oberhausen" und "Bob's Maxstraße Punk Rock Pizzeria und Beer Bar". Und sogar der Wirt selbst heißt demnächst ganz offiziell Bob. Wie es dazu kam? Das erfahren Sie im Podcast!

Podcast "Augsburg, meine Stadt" bei Spotify und iTunes

Den Podcast "Augsburg, meine Stadt" finden Sie auch bei Spotify, iTunes – und überall sonst, wo es Podcasts gibt.

Sie haben eine Frage, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns eine E–Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de.

Was ist ein Podcast? 1 / 7 Zurück Vorwärts Ein Podcast ist ein Audio-Format, das - ganz ähnlich wie eine Radiosendung - angehört werden kann.

Um einen Podcast anzuhören, sind nur zwei Voraussetzungen nötig: Sie brauchen eine Internetverbindung, um den Podcast herunterladen zu können. Und Sie brauchen Lautsprecher oder Kopfhörer, um den Podcast anhören zu können.

Es gibt ganz verschiedene Podcast-Formate in Deutschland und weltweit: Sie reichen von Interviews, über Audio-Reportagen bis hin zu Wissensformaten. Besonders beliebt sind auch Talkformate, in denen zum Beispiel ein Gespräch zu einem Thema oder über eine Person geführt werden.

Mit relativ kleinem Aufwand kann übrigens jeder seinen eigenen Podcast erstellen und verbreiten. Wie das geht, lesen Sie hier.

Auch unsere Redaktion bietet Podcasts an, unter anderem das neue Format "Augsburg, meine Stadt". Damit sind wir ganz nah dran an den Menschen in Augsburg. Klicken Sie hier, um mehr darüber zu erfahren.

Übrigens: Der Begriff Podcast ist ein Kunstwort, das sich aus zwei Begriffen zusammensetzt: und zwar aus dem Wort iPod (MP3-Player der Firma Apple) und dem Begriff "to broadcast" (deutsch: senden).

Der iPod spielte für die Namensgebung eine wichtige Rolle, weil er vor allem zu Beginn der Podcast-Ära das marktbeherrschende Gerät zum Abspielen von Podcasts war.

Lesen Sie dazu auch: Thema Podcast: Mit diesem Wissen können Sie mitreden

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen