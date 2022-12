Raus aus der Alkoholsucht, Kampf gegen Hass: Diese Geschichten geben Hoffnung

Ein Sänger, der gegen seine Sucht kämpft. Ein Mann, der sich für weniger Internet-Hetze einsetzt. Hier finden Sie Podcast-Hörtipps, die Hoffnung machen sollen.

Hoffnung ist da am nötigsten, wo es am dunkelsten ist. In einer persönlichen Notlage zum Beispiel oder in Zeiten gesellschaftlicher Krisen. Zum Glück gibt es Menschen, die mit ihren Worten Hoffnung schaffen können. Dass es einen Weg aus Krisen heraus gibt. Dass alles besser wird.

Unsere Redaktion hat in diesem Jahr Gäste zum Podcast-Gespräch eingeladen, die genau diese Hoffnung verbreiten. Weil sie sich gegen Hass einsetzen – oder aus einer persönlichen Krise herausgefunden haben.

Podcast mit John-Garner-Sänger Stefan Krause

Für Stefan Krause etwa gehörte der Alkohol zum Leben dazu. Der Sänger der Augsburger Band John Garner stand selten nüchtern auf der Bühne. Bis er realisierte: So kann es nicht weitergehen. Krause ist inzwischen seit mehr als einem Jahr trocken und hat sich dafür entschieden, öffentlich über seine Sucht zu sprechen. Im 40-minütigen Podcast "Augsburg, meine Stadt" tut er genau das – und schildert Ida König seinen Weg in die Abstinenz. Die Folge können Sie sich hier anhören.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Podcast mit Volksverpetzer-Gründer Thomas Laschyk

Einer, der täglich mit Hass und Hetze zu tun hat, ist Thomas Laschyk. Der Gründer des Internetblogs "Volksverpetzer" bekommt Morddrohungen, wird beleidigt und angefeindet. Dabei setzt er sich für die Gesellschaft ein. Im Gespräch lernte Axel Hechelmann einen Mann kennen, der sich nicht unterkriegen lässt – weil er die Hoffnung auf eine bessere Welt hat. Das 80-minütige Gespräch finden Sie hier.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Podcast mit Kartei der Not-Geschäftsführer Arnd Hansen

Steigende Energiepreise, Inflation, Ukraine-Krieg – und immer noch Corona: Die vergangenen Jahre sind geprägt von Krisen. Wen sie besonders hart treffen: Menschen mit niedrigem Einkommen, Alte und Schwache. Aber bei allem Leid: Es macht Hoffnung, dass es Menschen gibt, die helfen. Wie Arnd Hansen, Geschäftsführer der Kartei der Not. Wie er das tut, erzählt er eine Dreiviertelstunde lang in dieser Podcast-Folge.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Von Augsburg über Crime bis Sport: Alle Podcasts der Augsburger Allgemeinen finden Sie hier – sowie bei Spotify, Apple Podcasts und Co.

(axhe)