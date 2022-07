Das Corona-Update vom 24. Juli

Das Coronavirus und seine Folgen bestimmen seit zwei Jahren den Alltag vieler Menschen. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was in dieser Woche wichtig war.

Alle zwei Sekunden wird derzeit in Deutschland ein Mensch gegen Corona geimpft – manche krempeln schon zum vierten Mal den Ärmel hoch. In Bayern zeigt sich: Nach der Impfmüdigkeit, die sich seit dem Frühjahr bemerkbar machte, geht es jetzt wohl wieder bergauf. Die Nachfrage nach der zweiten Auffrischungsimpfung in der Region wächst langsam, aber sicher. Andere warten noch auf den an die Omikron-Variante angepassten Impfstoff, der im Herbst auf den Markt kommen soll. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek rät denjenigen, die noch gar nicht geimpft sind oder bisher keine Auffrischungsimpfung bekommen haben, nicht so lange zu warten.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten der Woche:

Auf bundespolitischer Ebene herrscht derzeit Uneinigkeit darüber, wie es ab Herbst mit den Coronamaßnahmen weitergehen kann. Gesundheitsminister Karl Lauterbach befürchtet eine „katastrophale“ Corona-Entwicklung, wenn bis dahin nichts passiert und warnt vor Personalausfällen in den Kliniken. Justizminister Marco Buschmann von der FDP schließt derzeit einen erneuten Lockdown und Ausgangssperren aus.

Derzeit dreht sich alles um die vierte Impfung. Experten erklären, für wen dieser Schritt nun sinnvoll ist und wer mit ruhigem Gewissen auf seinen bisherigen Schutz vertrauen kann.

Was denn nun? Meine Kollegin Daniela Hungbaur ist mit dem Hin und Her bezüglich der Auffrischungsimpfung unzufrieden und kommentiert, dass es nun dringend übereinstimmende und klare Ansagen brauche. Vierte Impfung – ja oder nein? Mit seiner Empfehlung setzt sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach über die Stiko hinweg und "trägt dazu bei, dass Impfmüdigkeit, aber auch die Sorglosigkeit, die viele leider längst im Umgang mit Ansteckungsgefahren an den Tag legen, weiter zuzunehmen drohen."

Die Zahlen: In der vergangenen Woche wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 606.450 Fälle verzeichnet, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 729,3. In Bayern haben sich vergangene Woche 125.923 Menschen mit dem Virus infiziert, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 958,3. (Stand: 22. Juli 2022)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Regionen mit der höchsten und niedrigsten Inzidenz im Verbreitungsgebiet geben Aufschluss über die Wichtigkeit der Corona-Inzidenz als Maßstab.

Warum sich fast niemand mehr für die Corona-Inzidenz interessiert

Wer erkältet ist, kann sich vermutlich bald wieder telefonisch krankschreiben lassen.

Krankschreibungen sollen bald wieder per Telefon möglich sein

Die Stadt Ulm hat eine neue Allgemeinverfügung erlassen, nach der sogenannte Corona-Spaziergänge künftig angemeldet werden müssen und nur noch am Freitag zugelassen und auf einen bestimmten Innenstadtbereich beschränkt sind.

So verlief der erste Corona-"Spaziergang" mit verschärfter Verfügung in Ulm