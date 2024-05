Europawahl 2024: Alle Infos im Überblick

Alle fünf Jahre wird ein neues Europäisches Parlament gewählt – so auch 2024. Hier finden Sie alle Infos zur Europawahl 2024: Termin, Wahlumfragen und Prognosen.

Bereits zum zehnten Mal ist es so weit: Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union dürfen 2024 ein neues EU-Parlament wählen. Hier finden Sie die wichtigsten Infos auf einen Blick – Termin, Parteien, Wahlalter und aktuelle Umfragen.

Die Europawahl finden alle fünf Jahre und parallel in allen Mitgliedsstaaten der EU statt. Bei der Wahl entscheidet sich, wie sich die rund 700 Sitze des Europäischen Parlaments zusammensetzen. Aufgabe des EU-Parlaments ist es, die Interessen aller Bürgerinnen und Bürger in Europa zu vertreten. Dementsprechend sind alle Bürger der Europäischen Union bei der Europawahl wahlberechtigt.

Termin: An welchem Datum findet die Europawahl 2024 statt?

Die nächste Europawahl findet vom 6. bis zum 9. Juni 2024 statt. Auf diesen Wahltermin haben sich die Botschafter aller Länder der Europäischen Union geeinigt.

Der Wahltermin liegt nicht nur an einem Tag, sondern erstreckt sich über mehrere Tage, damit die Wahl-Traditionen aller wählenden Länder berücksichtigt werden können. In Deutschland wird üblicherweise immer an einem Sonntag gewählt. In anderen EU-Ländern sieht diese Tradition jedoch unterschiedlich aus.

Der Wahltermin der Europawahl 2024 fällt in Deutschland auf Sonntag, den 9. Juni 2024. Das hat das Bundeskabinett Ende Juli 2023 offiziell beschlossen. Einen Überblick über die Wahltermine der anderen EU-Staaten gibt es hier:

Europawahl 2024: Wer sind die Spitzenkandidaten der Parteien?

Aktuell sind folgende Fraktionen im Europäischen Parlament vertreten:

EVP (Fraktion der Europäischen Volkspartei )

) S&D ( Progressive Allianz der Sozialdemokraten)

der Sozialdemokraten) RE (Renew Europe)

Grüne/EFA (Grüne/Europäische Freie Allianz)

EKR (Europäische Konservative und Reformer)

ID ( Fraktion Identität und Demokratie )

) Linke (Fraktion Die Linke im Europäischen Parlament – GUE/NGL )

In dieser Grafik sehen Sie, wie viele Abgeorndete die Fraktionen im aktuellen EU-Parlament stellen:

Diese Parteien in Deutschland haben bereits ihre Spitzenkandidaten bekanntgegeben und bestätigt:

Prognose: Was ergeben die Umfragen der Europawahl 2024?

Für Europawahlen gibt es keine gesamteuropäischen Umfragen. Laut dem Meinungsforschungsinstitut Insa sehen die Umfragewerte für Deutschland Stand Mitte Mai 2024 wie folgt aus:

CDU / CSU : 29 Prozent

/ : 29 Prozent Grüne: 13 Prozent

SPD : 15,5 Prozent

: 15,5 Prozent AfD : 17 Prozent

: 17 Prozent Linke: 4 Prozent

FDP : 4 Prozent

: 4 Prozent BSW: 7 Prozent

Freie Wähler : 3 Prozent

: 3 Prozent Tierschutzpartei: 2 Prozent

Wahlalter bei der Europawahl 2024: Ist Wählen ab 16 möglich?

Zum ersten Mal in der Geschichte der Europawahlen dürfen im Jahr 2024 in Deutschland auch 16- und 17-Jährige ihre Stimme abgeben. Bisher sah das Wahlrecht vor, dass nur Menschen ab 18 Jahren wahlberechtigt sind. Diesem Gesetzesentwurf der Ampelkoalition hat der deutsche Bundesrat Ende 2022 zugestimmt. Die Anzahl der Wahlberechtigten bei der Europawahl steigt damit um rund 2,3 Prozent.

Ergebnisse der Europawahl 2024

