Zu jung zum Wählen? Initiative fordert Absenkung des Wahlalters in Bayern

In Deutschland gibt es einen Flickenteppich, was das Wahlalter bei Kommunal- und Landtagswahlen angeht. In Bayern dürfen nach wie vor nur über 18-Jährige an die Wahlurne.

Plus In anderen Bundesländern dürfen Jugendliche schon ab 16 Jahren wählen. In Bayern sind alle Anläufe bislang gescheitert. Die Initiative "Vote16" will das ändern. Wie stehen die Chancen?

Von Victoria Schmitz

In Baden-Württemberg ist es bereits möglich, in Brandenburg und in vier weiteren Bundesländern auch: Junge Menschen dürfen ab 16 Jahren bei Landtagswahlen ihre Stimme abgeben. Mitte November senkte der Bundestag auch für die kommenden Europawahlen 2024 das Wahlalter auf 16 Jahre. Was die Bundestagswahl und auch die Landtagswahl in Bayern angeht, dürfen nach wie vor nur Über-18-Jährige abstimmen. Die Debatte um das Wahlalter in Bayern kocht seit Jahren immer wieder hoch, doch sämtliche Vorstöße, zuletzt von den Grünen im Sommer, scheiterten bislang. Ändert sich das nun?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

