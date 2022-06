Das Update zum Ukraine-Krieg vom 24. Juni

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Auf den Tag genau vor 16 Wochen startete Russland seinen Feldzug gegen die Ukraine. Zu Beginn des Krieges befürchteten viele Menschen, dass Putins Truppen das osteuropäische Land regelrecht überrollen könnten. Heute, vier Monate später, ist klar, dass sich dieses Schreckensszenario nicht bewahrheitet hat. Dennoch täuscht die Verteidigung Kiews und anderer Städte in der Ukraine nicht über den Tod zahlreicher Menschen hinweg, die im Zuge des russischen Angriffskrieges ums Leben gekommen sind. Die Lage im Osten Europas ist äußerst prekär, denn Putins Armee greift weiter an.

Am Donnerstag setzte die Europäische Union auf ihrem Gipfeltreffen in Brüssel mit der Ernennung der Ukraine und Moldaus zu EU-Beitrittskandidaten ein wichtiges, wenn auch primär symbolisches, Zeichen. Denn der Weg zur tatsächlichen EU-Mitgliedschaft ist noch sehr lang. Auch am zweiten Tag des EU-Gipfels in der belgischen Hauptstadt standen am Freitag die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine im Fokus. Vor allem ein Vorschlag des französischen Präsidenten Emmanuel Macron wurde im Rahmen dessen diskutiert. Unsere Brüssel-Korrespondentin Katrin Pribyl stellt die Idee Macrons und die Reaktionen darauf in ihrem Artikel dar.

Der Tag: Vier Monate nach Kriegsbeginn hat die Ukraine den Rückzug ihrer Truppen aus der umkämpften Stadt Sjewjerodonezk im Osten des Landes angeordnet. Das teilte der Gouverneur des Gebiets Luhansk, Serhij Hajdaj, im Fernsehen mit. Sjewjerodonezk zählte bislang zu den letzten Teilen von Luhansk, die noch nicht von russischen und prorussischen Kämpfern erobert waren. "Es ist jetzt eine Situation, in der es keinen Sinn macht, in zerschlagenen Stellungen auszuharren", so Hajdaj. Die Zahl der Toten würde dann stark steigen. "Deshalb haben unsere Verteidiger, die dort sind, bereits den Befehl erhalten, sich in neue Positionen zurückzuziehen und von dort aus normale, vollwertige Militäroperationen durchzuführen." Meine Kollegin Margit Hufnagel aus dem Politik- und Wirtschaftsressort hat sich die aktuelle Lage in der Ukraine genauer angeschaut.

Darüber hinaus haben russische und prorussische Kämpfer nach eigenen Angaben im Gebiet Luhansk mehrere Siedlungen erobert. In den vergangenen Tagen seien zehn Ortschaften eingenommen worden, sagt der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow. Nach Angaben der Luhansker Separatisten wurden die ukrainischen Truppen, die sich im Kessel von Hirske-Solote befanden, das südlich der umkämpften Großstadt Lyssytschansk liegt, "liquidiert". Letzteres wurde von der Militärführung in Moskau aber noch nicht bestätigt.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Die Bundesnetzagentur hält es für möglich, dass Russland Gaslieferungen durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 vollständig einstellt. Deren Präsident, Klaus Müller, sagte im ARD-Morgenmagazin: "Wir können es nicht ausschließen." Gleichzeitig riefen die Bundesregierung und die Netzagentur die Verbraucher zum Energiesparen auf. Derweil sieht Bundeskanzler Olaf Scholz Deutschland und die ganze EU für einen möglichen Stopp der Gaslieferungen aus Russland gut gewappnet. Nichtsdestotrotz dürften die Energiepreise für Bürgerinnen und Bürger weiter steigen. Im Zuge dessen fordern Sozialverbände bereits jetzt ein drittes Entlastungspaket.

Der Krieg in der Ukraine hat aber nicht nur Auswirkungen auf die Energieversorgung, sondern zum Beispiel auch auf den Sport. Vor Kurzem begann mit dem Tennisturnier in Wimbledon eine der prestigeträchtigsten Sportveranstaltungen der Welt. Russische und belarussische Spielerinnen und Spieler sind von der Teilnahme allerdings ausgeschlossen. Das ist ein Novum im Tennis. Mein Kollege Marco Scheinhof wirft einen genaueren Blick auf die doch sehr bemerkenswerte Wimbledon-Ausgabe 2022.

Die Region: Unternehmer aus der Region machen sich Sorgen um die Gasversorgung, wie zum Beispiel Jörg Wund, Chef der Therme in Bad Wörishofen, berichtet. Wie er angesichts der angespannten Lage in Sachen Energieversorgung reagiert, berichtet Markus Heinrich.

