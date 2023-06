Das Update zum Ukraine-Krieg vom 4. Juni

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

220 Militärflugzeuge proben in Deutschland im Juni bei der Übung "Air Defender 23" den Ernstfall. Es ist die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit der Gründung der Nato. Sie soll Solidarität im Bündnis und transatlantische Verbundenheit zeigen. Ein Flugplatz in der Region spielt dabei eine besondere Rolle. Von hier aus sollen US-Kampfjets vom Typ A-10 namens "Warzenschweine" starten und landen, wie mein Kollege Maximilian Czysz schreibt.

Der Tag: Bei neuen russischen Angriffen ist in der Zentralukraine offiziellen Angaben zufolge ein Flugplatz getroffen worden. Insgesamt seien in der Nacht auf Sonntag sechs Marschflugkörper auf sein Land abgefeuert worden, sagte der Sprecher der ukrainischen Luftstreitkräfte, Juryj Ignat. "Von sechs Marschflugkörpern wurden vier durch die Luftabwehr zerstört und zwei trafen leider einen Flugplatz in der Nähe von Kropywnyzkyj." Über das Ausmaß der Schäden war zunächst nichts bekannt. Russland feuerte demnach auch fünf Kampfdrohnen auf das Nachbarland ab, von denen drei abgefangen werden konnten. Die Ukraine, die sich seit mehr als 15 Monaten gegen den russischen Angriffskrieg verteidigt, wird derzeit täglich von auch weit weg von der Front beschossen.

Unterdessen meldeten auch die russischen Besatzer auf der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim Drohnenangriffe, die demnach alle abgewehrt worden seien. "Die Krim soll spüren, dass sie zur Ukraine gehört", kommentierte die Sprecherin der ukrainischen Heeresgruppe Süd, Natalja Humenjuk, wenig später.

Die Lage: Der Höhenflug der AfD bringt Regierung und Opposition in eine Zwangslage. Im „Deutschlandtrend“ nannte knapp die Hälfte der Sympathisantinnen und Sympathisanten der Partei als Grund für ihre Wahlentscheidung die Energiepolitik. Margit Hufnagel, Stefan Lange und Andreas Frei analysieren, wie die Verantwortlichen damit umgehen wollen.

Bild des Tages:

Ein Kampfjet vom Typ F16 aus den USA landet auf dem Fliegerhorst im schleswig-holsteinischen Jagel. Insgesamt sieben Maschinen trafen am Samstag auf dem Flugfeld des Taktischen Luftwaffengeschwader 51 "Immelmann" zur Übung "Air Defender 2023" ein.

Der republikanische Vorwahlkampf beginnt mit einer kuriosen Veranstaltung. Dabei geht es am Rande um den Krieg in der Ukraine.

Aufmarsch der Trump-Herausforderer

Die Schriftstellerin Lisa Weeda beschreibt in "Aleksandra" mit magischem Realismus das Trauma einer Familie – und das Trauma der ganzen Ukraine.

Land des Leidens: Der Roman "Aleksandra" der Ukrainerin Lisa Weeda

(mit dpa)

