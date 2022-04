Das Update zum Ukraine-Krieg vom 16. April

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Es wird einsam um Scholz im Kanzleramt. Während die russischen Truppen sich in der Ukraine neu formieren, eine Offensive wohl bevorsteht, gerät der Kanzler zunehmend unter Druck. Sollte Deutschland weitere Waffen liefern, womöglich sogar schwere? Diese Frage spaltet die Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grünen. Nun will Scholz das Problem wohl mit Geld lösen. Genauer: Zwei Milliarden Euro, hauptsächlich für die Ukraine. Die Opposition wirft der Regierung vor, sie beschädige den Ruf Deutschlands in der Welt.

Der Tag: Bei neuen Angriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew und die ostukrainische Metropole Charkiw sind offiziellen Angaben zufolge mehrere Menschen getötet worden. Luftschläge gab es Angaben vom Samstag zufolge auch in anderen Teilen der Ukraine. In Deutschland hält die Debatte über die von der Ukraine dringend geforderten Waffenlieferungen an. Und während Kiew sich nach mehr als sieben Wochen Krieg weiter gegen eine befürchtete große Offensive der russischen Truppen im Osten wappnet, demonstrieren bundesweit Tausende Menschen bei Ostermärschen für den Frieden. Moskau hatte zuletzt mit Angriffen auf die Kommandozentralen in Kiew gedroht, nachdem das ukrainische Militär angeblich russisches Gebiet beschossen haben soll. Unterdessen soll auch bei einem Angriff auf die ostukrainische Großstadt Charkiw mindestens ein Mensch getötet und 18 weitere verletzt worden sein. Angriffe wurden zudem in der Westukraine im Gebiet Lwiw und einem Militärflugplatz in Olexandrija im Zentrum der Ukraine gemeldet.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Kriegs können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Nach dem Ende des Kalten Krieges wuchs die Hoffnung, die Welt würde stärker zusammenwachsen. Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist sie geteilter denn je. „Es ist Zeit für einen neuen Frühling in der transatlantischen Zusammenarbeit. Die freie Welt muss wieder enger zusammenrücken“, sagt Thomas Silberhorn, CSU-Abgeordneter und Sprecher für transatlantische Beziehungen der Unionsfraktion. Der Krieg in der Ukraine könnte .

Die Region: Augsburgerinnen und Augsburger fordern sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine. In der Augsburger Innenstadt setzten sie bei einem Ostermarsch mit einer Kundgebung ein Zeichen für den Frieden. Beteiligt waren die Augsburger Friedensinitiative und weitere Organisationen. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine sei "wie alle Kriege ein Verbrechen an der Menschheit".

