Das Update zum Ukraine-Krieg vom 26. März

Immer wieder hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj betont, die Ukraine kämpfe nicht nur für ihre Freiheit, sondern auch für Europa und seine Werte. Doch nicht alle in der Ukraine stehen für diese Werte: Pro-russische Parteien und Medien gibt es auch dort. Selenskyj nutzt das Kriegsrecht, um per Dekret gegen sie vorzugehen. Im Kampf für die Freiheit muss er dabei offenbar manche Freiheiten beschneiden – doch das könnte auch für kritischen Journalismus zum Problem werden und Propaganda fördern, wie Ulrich Krökel beschreibt.

Der Tag: Das ukrainische Militär hält einen großangelegten Angriff Russlands auf Kiew weiterhin für möglich. Zwar haben ukrainische Streitkräfte zuletzt von Russland eroberte Orte und Stellungen in der Umgebung zurückgewonnen. Doch wie der ukrainische Heeres-Stabschef Olexander Grusewitsch sagte, ziehe der Gegner weiterhin starke Kräfte zusammen. Unterdessen hat der ukrainische Regierungschef Denys Schmyhal alle Bürgermeister weltweit um humanitäre Hilfe und beim Wiederaufbau zerstörter Orte gebeten. "Wir appellieren an Sie: Erneuern Sie die Tradition der Partnerstädte", so Schmyhal.

Die Lage: Der Krieg in der Ukraine dauert nun schon einen Monat. Die Ukraine hält den russischen Angriffen stand, auch mit Unterstützung der Nato. Wladimir Putin hat seine Ziele bisher nicht erreichen können. Das ist aber nicht nur eine gute Nachricht, wie Michael Stifter analysiert. Denn die Situation macht Putin und sein Vorgehen noch weniger berechenbar.

Die Region: Im Freiwilligen-Zentrum Augsburg unterstützen Ehrenamtliche Grundschulkinder dabei, den Schulalltag zu meistern – nicht mit Nachhilfe, sondern mit Motivation und Begleitung. Seit dem Schuljahr 2020/21 gibt es dafür die Lernpatinnen und Lernpaten. 76 sind es bereits. Das Freiwilligenzentrum sucht nun nach weiteren Ehrenamtlichen. Denn wenn Grundschulkinder, die aus der Ukraine geflohen sind, bald in Deutschland unterrichtet werden, könnte der Bedarf an Lernpatinnen und Lernpaten steigen. Wie der Einsatz der Freiwilligen aussieht und was Interessierte tun können, können Sie hier im Artikel von Miriam Zissler nachlesen.

Norbert Röttgen fordert einen sofortigen Stopp des Imports von Öl und Gas aus Russland. Der CDU-Politiker geht davon aus, dass die Bundesregierung hier bald umfallen wird.

Röttgen: "Wladimir Putin ist vier großen Irrtümern erlegen"

Der ukrainische Box-Weltmeister Alexander Usyk will trotz des Kriegs in der Ukraine gegen Anthony Joshua boxen.

Alexander Usyk will Rückkampf gegen Anthony Joshua – trotz Krieg in der Ukraine

Sind bislang 2000 oder 4000 Menschen aus der Ukraine in Augsburg angekommen? Aktuell ist nur eine grobe Schätzung möglich. Quartiere für weitere Personen sind vorhanden.

Über die Zahl der Ukraine-Geflüchteten in Augsburg herrscht Unklarheit

