Freiwilligen-Zentrum Augsburg sucht Lernpaten für geflüchtete Kinder

Aufgrund des Kriegs in der Ukraine werden in absehbarer Zeit mehr Ehrenamtliche benötigt, die auch geflüchtete Schülerinnen und Schüler unterstützen können.

Mit Beginn des Schuljahres 2020/2021 hat das Freiwilligen-Zentrum Augsburg ein neues Projekt in ihr Angebot aufgenommen: Lernpaten sind Freiwillige, die ein- bis zweimal wöchentlich Grundschulkinder bei der Bewältigung ihres Schulalltags helfen. Das Projekt wurde gut angenommen. Inzwischen kommen 76 Ehrenamtliche jungen Augsburger Schülerinnen und Schülern zu Hilfe. Das Freiwilligen-Zentrum sucht nun weitere Lernpaten: In absehbarer Zeit werde es einen höheren Bedarf geben, wenn ukrainische Schulkinder Unterstützung benötigten.

Wie die Lernpaten des Freiwilligen-Zentrums Augsburg helfen

Die Idee für das Lernpaten-Projekt habe es schon lange gegeben, berichtet Mareen Werthefrongel vom Freiwilligen-Zentrum Augsburg. Als die Corona-Pandemie den Schulalltag durcheinanderwirbelte und aufgrund von Homeschooling und Wechsel-Unterricht viele Schülerinnen und Schüler nicht mehr mitkamen, wurde es ins Leben gerufen. Mit Erfolg. Rentner, Studierende und auch Mütter, die in Teilzeit arbeiteten, würden sich nun um Grundschüler kümmern. Dabei ersetzten die Lernpaten aber keine Nachhilfe, sondern würden als Lernbegleitung bestärkend und motivierend wirken.

Bereits jetzt gebe es einen höheren Bedarf. Mareen Werthefrongel weiß, dass künftig noch mehr Lernpaten benötigt werden. Denn sobald die geflüchteten Kinder aus der Ukraine Schulen besuchen, werde es Bedarf an Hilfestellungen geben. Interessierte könnten sich im Internet unter www.freiwilligen-zentrum-augsburg.de/lernpaten oder per E-Mail an lernpaten@freiwilligen-zentrum-augsburg.de wenden.

