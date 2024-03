Lieferung an Ukraine? Was die Taurus-Raketen der Bundeswehr können

Liefert Deutschland Marschflugkörper an die Ukraine? In der Regierung gibt es hitzige Diskussionen darüber. Zur Debatte stehen Raketen des Typs "Taurus" – eine Übersicht.

Aus leichten Waffen wurden schwere Waffen. Aus gepanzerten Fahrzeugen schließlich Kampfpanzer. Aktuell ist die Diskussion der Bundesregierung rund um Waffenlieferungen an die Ukraine wieder in vollem Gange. Im Mittelpunkt: Taurus-Raketen. Das Thema sorgt bereits seit vergangenem Jahr für Uneinigkeit in der Regierung. Nun ist die Debatte wieder aktuell.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) lehnt eine Lieferung an die Ukraine nach wie vor ab. Der Grund: Die Marschflugkörper wären mit dem Einsatz deutscher Soldaten in der Ukraine verbunden. Die Unions-Fraktion übt scharfe Kritik an der Entscheidung. Doch was können die Taurus-Raketen überhaupt?

Marschflugkörper der Bundeswehr: Was ist die Taurus-Rakete?

Die Taurus-Rakete kann als Gegenstück zur Rakete vom Typ "Storm Shadow" bezeichnet werden. Letztere entstand aus einem britisch-französischem Projekt. Die Taurus ist ein Produkt deutsch-schwedischer Zusammenarbeit. Es wurde als sogennante Modulare Abstandswaffe (MAW) entwickelt, die für verschiedene Missionen und Nutzlasten ausgelegt werden kann. Der Name Taurus steht für "Target Adaptive Unitary and Dispenser Robotic Ubiquity System".

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Der Hersteller des Marschflugkörpers ist die Taurus Systems GmbH, die ihren Sitz im bayerischen Schrobenhausen hat. Das Unternehmen gehört zwei europäischen Rüstungsfirmen. 67 Prozent hält die deutsche Tochter des Lenkwaffenkonzerns MBDA. Das schwedische Unternehmen Saab Dynamics hält 33 Prozent.

Die Taurus-Raketen werden von einem Flugzeug aus gestartet. Das ist aus weiter Distanz zum Ziel möglich. Sie fliegen in geringer Höhe, rund 50 Meter über dem Boden. Dadurch sind sie von Flugabwehrsystem kaum zu entdecken. Die Marschflugkörper verfügen über eine ausgeklügelte Navigation. Die Strecke wird komplett vorprogrammiert. Den Weg finden die Raketen auch dank eines satellitengestützten GPS und Systemen, welche Landschaften und mögliche Hindernisse wie Brücken erkennen können. Ein Kreiselkompass dient als Backup Die hochpräzise Abstandswaffe kann ihr Ziel über Hunderte Kilometer erreichen.

Reichweite: Wie weit fliegt die Taurus-Rakete?

Die Taurus-Raketen haben eine Reichweite von rund 500 Kilometern. Damit sind gezielte Attacken weit hinter die Frontlinie möglich.

Lesen Sie dazu auch

Taurus-Rakete: Kosten und andere Fakten zum Marschflugkörper

Name: Taurus

Taurus Typ: Marschflugkörper

Hersteller: Taurus Systems GmbH ( Schrobenhausen )

Taurus Systems GmbH ( ) Indienststellung: 2005

2005 Kosten: 950.000 Euro (Stückpreis)

950.000 Euro (Stückpreis) Geschwindigkeit: Mach 0,6 bis Mach 0,95

Mach 0,6 bis Mach 0,95 Reichweite: rund 500 Kilometer

rund 500 Kilometer Gewicht: bis zu 1360 Kilogramm

bis zu 1360 Kilogramm Länge: 5,1 Meter

5,1 Meter Durchmesser: 1,08 Meter

1,08 Meter Spannweite: 2,06 Meter

Wie viele Taurus-Raketen hat die Bundeswehr?

In den Beständen der Bundeswehr sollen sich rund 600 Taurus-Raketen befinden. Allerdings sind wohl nur etwa 150 der Marschflugkörper einsatzbereit.

Mögliche Lieferung an Ukraine: Taurus-Raketen könnten große Wirkung erzielen

Die Taurus-Raketen würden für die Ukraine eine Option darstellen, welche im Zuge einer Gegenoffensive von großem Wert sein kann. Die Ukrainer könnten mit den Marschflugkörpern strategisch wichtige Ziele bekämpfen, auch wenn diese stark befestigt sind. Beispielsweise Waffendepots, Kommandobunker oder Brücken.