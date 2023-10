Urlaub im Herbst: Wo ist es in Europa noch sonnig und warm?

Die Temperaturen sinken, der Winter naht: Dennoch lässt sich auch im Herbst mancherorts in Europa die Sonne genießen. Wir erläutern, welche Urlaubsziele sich anbieten.

Wir haben Oktober und die kalte Jahreszeit bricht an. Das muss jedoch nicht bedeuten, dass man zwangsläufig auf Sonne und milde(re) Temperaturen verzichten muss: Wer die Möglichkeit hat, begibt sich in den Herbsturlaub und genießt die letzten Züge des Sommers, ehe Deutschland vermehrt von Graupelwetter heimgesucht wird. Selbst mit Kindern ist das möglich, denn in den Bundesländern gibt es auch Herbstferien, in denen schulpflichtige Kinder frei haben. Ob als Single, in der Gruppe, mit oder ohne Nachwuchs: Welche Reiseziele sind in der "goldenen Jahreszeit" für einen sonnigen Trip prädestiniert? In Mitteleuropa wird es bereits frisch, doch in südlicheren Ländern kann man länger Wärme genießen. Wir erklären, welche Destinationen sich anbieten.

Urlaub im Herbst: Griechenland und Zypern locken mit großer Auswahl an sonnigen Inseln

Viele Mittelmeer-Inseln haben noch im Oktober oder November angenehme Temperaturen zu bieten. Wenn es nach dem Flugportal Skyscanner geht, gehören griechische Inseln wie Kos und Kreta, aber auch Zypern dazu. Der Grund ist die "sonnenverwöhnte", südliche Lage im Ionischen Meer und der Ägäis, wodurch sich die Inseln Griechenlands als "fantastisches" Reiseziel für den Herbst erweisen. Laut dem Reiseportal Urlaubsguru hat alleine Kreta mehr als 3000 Sonnenstunden pro Jahr. Ein weiterer Tipp für ein Urlaubsziel in Europa ist die Insel Rhodos. Die 13 sehenswertesten Inseln für einen Trip seien auch für diese Jahreszeit:

Rhodos

Kos

Kreta

Santorin

Mykonos

Naxos

Korfu

Samos

Zakynthos

Kefalonia

Skiathos

Thassos

Karpathos

Ein Blick auf die Wetterlage der Inseln Anfang Oktober zeigt, dass die Temperaturen hier allesamt noch bei weit über 20 Grad liegen. Dazu kommt: Außerhalb der Urlaubssaison ist das Preisniveau zum Teil deutlich tiefer als in den Sommermonaten.

Urlaub im Herbst: Kanaren und Balearen - Klassiker und "Inseln des ewigen Frühlings"

Die beiden Inselgruppen gehören zu Spanien und sind wahre Klassiker, wenn es um beliebte Urlaubsländer bei Deutschen geht. Während Mallorca in den Sommermonaten vor Touristen (nicht nur am "Ballermann") nur so wimmelt, geht es auf der Balearen-Insel nach den Sommerferien gemächlicher zu. Weg.de schwärmt von den Vorzügen im Herbst: "malerische Küstenorte (genannt werden Alcudia, Cala Millor, Anmerkung d. Red.) oder auch die Hauptstadt Palma de Mallorca laden zum Bummeln und Auskundschaften ein." Außerdem hält die Insel wunderbare Möglichkeiten zum Wandern und Biken bereit. Das herbstliche Klima auf Mallorca hält demzufolge Temperaturen von um die 20 Grad bereit, bei viel Sonnenschein. Das klingt ideal für Strandurlauber und Sonnenanbeter zum Erholen, aber auch Aktivfreudige und Naturliebhaber kommen auf ihre Kosten.

Hunderte Kilometer südwestlich - ebenfalls Spanien zugehörig - liegen die Kanaren vor der Westküste Afrikas, im Nordatlantik. "Inseln des ewigen Frühlings" wird die aus sieben Inseln bestehende Gruppe genannt, das ganze Jahr über ist die Region angesichts der klimatischen Bedingungen eine Reise wert. Geo.de weist zudem darauf hin, dass auf den Inseln Fuerteventura und Lanzarote die Luft etwas kühler sei, als auf den übrigen Inseln. Das liege am direkten Einfluss der Passatwinde. Wer Wert auf viel Sonne und einen Badeurlaub legt, für den soll sich bei diesen Inseln jeweils der Süden eignen. Generell wärmer sei es hingegen auf Gran Canaria oder auf Teneriffa. Folgende Inseln gehören zu den Kanaren:

Fuerteventura

Lanzarote

Gran Canaria

Teneriffa

La Gomera

La Palma

El Hierro

Portugal im Herbst genießen: Algarve, Azoren und Madeira

Reieanbieter Tui hält auch viel von Portugal als Reiseziel für den Herbst: An der Algarve herrschen (Anfang Oktober) noch "angenehme Temperaturen" um die 26 Grad, mit etwa 20 Grad Wassertemperatur eigne sich das Wasser noch hervorragend zum Baden. Die Hauptstadt Lissabon ist "trendig", Porto "charmant" und Surffreunde bzw. -freundinnen sollten sich die Kleinstadt Peniche aufgrund der tollen Surfspots nicht entgehen lassen, so das Portal. Ein Highlight ist dem Bericht zufolge auch die "Blumeninsel" Madeira: Sie ist demnach ebenfalls ein Reisetipp für den Herbst, aufgrund des angenehmen Klimas. Die Pflanzenvielfalt der 22 Kilometer breiten und 57 Kilometer langen Insel ist bekannt, sie liegt ebenfalls im Atlantischen Ozean - nördlicher als die Kanaren.

Auch die Azoren gehören zu Portugal: Das "grüne Paradies im Atlantik", wie es Urlauspiraten beschreibt, liegt etwa 1500 Kilometer vom portugiesischen Festland entfernt und markiert auf der Weltkarte den westlichsten Punkt Europas. Von den insgesamt neun zu Portugal gehörenden Inseln ist São Miguel laut dem Reiseportal die größte und bedeutendste.

Türkei: Große Möglichkeiten und ein vielfältiges Klima

Zu den Destinationen, die sich auch im Herbst für einen sonnigen Urlaub eignen, zählt das Buchungsportal Weg.de auch die Türkei. Dabei ist das Land am Bosporus geografisch nur zu einem geringen Teil Europa zugehörig. Bei deutschen Touristen erfreut sich die Schnittstelle von Eurasien einer großen Beliebtheit, mitunter angesichts der kulturellen Vielfalt sowie hervorragenden Klimabedingungen.

Reiseportale wie Weg.de erläutern, dass noch bis in den November hinein je nach Region Tageswerte von 26 Grad Celsius Orte und Städte (zum Beispiel Antalya) zu einem "perfekten Urlaubsort", um Sonne und Meer zu genießen. Reiseanbieter FTI verweist darauf, dass das Klima an der Türkischen Ägäis (Südwesten bis Zentralanatolien) "deutlich milder" ist als an der Türkischen Riviera. Wie auch das Frühjahr, eigne sich der Herbst besonders gut für Besichtigungen und Ausflüge.

Urlaub im Herbst auf den Inseln Malta, Korsika und Sizilien

Wenn Urlauber im Oktober oder November eine gehörige Portion des Sonnenvitamins D sammeln wollen, sind gleich vier große Mittelmeer-Inseln eine Reise wert: Das kleine Land Malta ist zum Beispiel für das Vergleichsportal Check24 ein hervorragendes Urlaubsziel im Herbst: Die Inselgruppe ("Maltesische Inseln") liegt zwischen Sizilien und der Küste Nordafrikas. Sie ist neben dem überzeugenden Klima auch für tolle Fels- und Sandstrände bekannt, an denen Touristen in den letzten Monaten des Jahres eine entspannte Zeit verbringen können. Urlaubsguru erläutert, dass Valetta mit knapp 6000 Einwohnern die kleinste Hauptstadt innerhalb der Europäischen Union ist. Zudem gibt es auf Malta schöne Buchten mit "glasklarem Wasser", dazu einen Naturpark sowie eine Menge von erholsamen Spots.

Auch die zu Frankreich gehörende Insel Korsika ist vielfältig, das trifft in diesem Fall sogar auf die Klimazonen zu: Korsika bietet einerseits prächtige Strände, dazu aber auch Berge. Reisereporter schildert, dass noch im Oktober Wassertemperaturen von 20 Grad möglich sind. Generell ist das Klima dort schon etwas kühler, aber sonnenlastig: Somit also für viele Menschen die optimale Temperatur, um Korsika zu Fuss, per Rad, oder mit dem Auto zu erkunden - ohne sich einen Sonnenbrand zu holen.

Auch die größte Mittelmeer-Insel Sizilien hat in den Herbstmonaten ebenfalls ein hervorragendes, nicht mehr allzu heißes Klima zu bieten, jedoch Sonne satt. Auch hier empfiehlt sich eine Kreuzung aus mehreren Arten, seinen Urlaub zu verbringen: Egal ob Städtereise, Badeurlaub oder Activity-Urlaub: Laut dem Buchungsportal Holidaycheck ist Sizilien in Süditalien "wirklich für jedermann geeignet". Das Urlaubsziel besitzt traumhafte Strände, eine geschichtsträchtige Kultur und verbindet außergewöhnliche Architektur mit "atemberaubenden Landschaften".

Herbsturlaub mit viel Sonne: Worauf man in Ferien achten sollte

Tui-Deutschland-Chef Stefan Baumert hat laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) den Tipp parat, nicht gleich an einem ersten Ferienwochenende die Reise anzutreten."Hier ist die Staugefahr am größten und die Flüge sind voller. Die besten Verfügbarkeiten gibt es in der Mitte der Herbstferien", lässt der Experte wissen.

Einen weiteren Ratschlag halten Reiseanbieter wie Alltours oder auch Fluggesellschaften bereit, wenn es um das Aufspüren der richtigen Reise geht: Wer am Heimatflughafen bezüglich Herbsturlaub-Wunsch nicht mehr fündig wird, der könnte einen Flughafenwechsel in Betracht ziehen. Denn bei vielen Reiseanbietern ist der Zug zum Flug ("rail and fly") bereits im Reisepreis inkludiert.