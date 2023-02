DFB-Pokal 22/23 Viertelfinale-Auslosung: Übertragung und Teams

Nach dem Achtelfinale steht beim DFB-Pokal 22/23 die Auslosung des Viertelfinales an. Wir informieren Sie über alles rund um den Termin und die Übertragung der Auslosung der Viertelfinal-Partien im TV und Stream.

Der DFB-Pokal 22/23 nähert sich langsam aber sicher seinem Höhepunkt. Nach der Gruppenphase sind alle Vereine, die nicht in der 1. oder 2. Bundesliga spielen, ausgeschieden. Während sich das Teilnehmerfeld im Achtelfinale weiter lichtet, können sich Fans aufs Viertelfinale freuen, wenn es wirklich anfängt spannend zu werden. Doch dieses Jahr gibt es einige kleine Besonderheiten bei der Auslosung des Viertelfinales.

Das beginnt schon beim Achtelfinale. Dieses wird normalerweise an zwei Spieltagen gespielt, doch dieses Mal wurden die Spiele stattdessen auf vier Tage verteilt. Hinzu kommt, dass die vier Spieltage des Achtelfinales laut DFB-Pokal-Spielplan auf zwei Wochen verteilt stattfinden. In der ersten Woche spielen zuerst der SC Paderborn gegen den VfB Stuttgart und Union Berlin gegen VfL Wolfsburg, dann RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim und Mainz 05 gegen den FC Bayern. In der Woche darauf folgen dann die Partien SV Sandhausen - SC Freiburg, Eintracht Frankfurt - Darmstadt 98, 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf und VfL Bochum - Dortmund.

Der DFB lässt sich dieses Mal nach dem langgezogenen Achtelfinale besonders viel Zeit, bis es zur Auslosung der nächsten Spiele kommt. Wann genau der Termin der DFB-Pokal-Viertelfinal-Auslosung ist und wo sie diese im TV und Stream sehen können, erfahren Sie hier.

DFB-Pokal 22/23: Termin der Auslosung fürs Viertelfinale

Gewohnt ist man es eigentlich, dass beim DFB-Pokal gleich am Sonntag nach dem letzten Spiel einer Pokal-Runde die Partien der nächsten Runde ausgelost werden. Doch dieses Mal wird sich damit ein wenig mehr Zeit gelassen. Nachdem sich das Achtelfinale bereits über zwei Wochen zieht, wird auch danach noch einmal fast so lange mit der Auslosung der nächsten Spiele gewartet. Erst elf Tage nach dem letzten Spiel des Achtelfinales, am 19. Februar, werden die Paarungen des Viertelfinales gezogen.

Danach dauert es dann aber sowieso noch eine ganze Weile, bis das Turnier weitergeht. Die Spiele des Viertelfinales werden zwar wieder in nur einer Woche ausgetragen, finden dafür aber erst am 4. und am 5. April statt.

Viertelfinale-Auslosung beim DFB-Pokal 22/23: Übertragung im Free-TV und Stream

Fußballfans sind es ja mittlerweile gewohnt, dass sie für die Übertragung der meisten Spiele ein teures Abo bei einem privaten Anbieter abschließen müssen. Doch die Übertragung des DFB-Pokals findet auch zu einem nicht unerheblichen Teil bei den öffentlich-rechtlichen Sendern statt. Dazu gehört auch die Auslosung der Partien, die im Viertelfinale gespielt werden. Im ZDF wird die Auslosung ab 17.10 Uhr in der Sportstudio Reportage zu sehen sein.

Auch im Stream bietet der öffentlich-rechtliche Sender eine kostenlose Übertragung an. Auf Sportstudio.de wird ebenfalls ab 17.10 Uhr ein Live-Stream zur Verfügung stehen.

Was: Auslosung fürs Viertelfinale beim DFB-Pokal 22/23

fürs Viertelfinale beim DFB-Pokal 22/23 Datum: 19. Februar

Uhrzeit: 17.10 Uhr

Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Stream: ZDF -Sportstudio (Sportstudio.de)

Das sind die Teams im Viertelfinale beim DFB-Pokal 22/23

Bislang läuft noch das Achtelfinale des DFB-Pokals, daher steht noch nicht fest, wer ins Viertelfinale einzieht. Allerdings gibt es dafür klare Favoriten wie etwa den deutschen Rekord-Meister FC Bayern München, der im Achtelfinale gegen Mainz 05 antritt. Wir haben Ihnen hier eine Auflistung der Spiele des Achtelfinales zusammengestellt. Sobald bekannt ist, wer es ins Viertelfinale geschafft hat, aktualisieren wir diesen Artikel selbstverständlich.

Spiele im Achtelfinale beim DFB-Pokal 22/23: