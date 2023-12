Neue Folge Viererkette: Die starke FCA-Serie hält auch in der Eiskammer

Gegen Frankfurt lässt sich der FCA von den Temperaturen nicht schocken, macht es sich aber selbst schwer. Ein Spieler sticht besonders heraus.

War. Das. Kalt. Vor dem Heimspiel des FCA gegen Eintracht Frankfurt brachen die Temperaturen auf bis zu minus 15 Grad ein. Der FC Augsburg bleibt aber Chef in der Eiskammer und gewann das Spiel mit 2:1. Ärger gibts jedoch zwischen der organisierten Fanszene und der Polizei. Über das Spiel, das Drumherum und die Gründe für die Erfolgssserie sprechen diesmal Johannes Graf und Florian Eisele.

Dass überhaupt gespielt werden konnte, war zu großen Teilen auch den Fans zu verdanken: Zusammen mit Helfern des Vereins räumten sie die Schneemassen aus der WWK Arena und befreiten das Dach von den Schneelawinen. Selten dürfte ein Termin am Sonntag deswegen so gut gelegt worden sein. Die Bayern mussten ihr Spiel am Samstagnachmittag gegen Union absagen.

Zwischen Fans und Polizei scheinen die Fronten verhärtet zu sein

Zugleich scheint sich aber eben der bundesweite Konflikt zwischen Fans und der Polizei weiter zu verschärfen. Beim letzten Heimspiel der Eintracht waren rund 200 Personen verletzt worden. Fans und Polizei beschuldigen sich seither gegenseitig: Die Stadiongänger werfen den Ordnungshütern Unverhältnismäßigkeit vor, die Polizei beklagt zunehmende Aggression. Entsprechende Spruchbänder am Sonntagabend in der Augsburger Arena lassen vermuten, dass es so bald nichts wird mit einer Deeskalation.

Der FC Augsburg hingegen zeigte gegen Frankfurt 75 Minuten lang eine starke Leistung, bei der neben der Innenverteidigung vor allem einer glänzte, der lange außen vor war: Frederik Jensen. Der Finne erzielte ein Tor selbst, war an der Entstehung des anderen Tores maßgeblich beteiligt. Was das Erfolgsgeheimnis von Jensen ist, warum der Bruch ins Spiel des FCA kam und warum Trainer Jess Thorup selbst die kleinsten unter den Fans begeistert – all das gibt es in der aktuellen Folge der Viererkette zu hören.

