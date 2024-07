Nächster Neuzugang: FCA verpflichtet Dimitrios Giannoulis

Der FC Augsburg hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga verpflichtet. Für die linke Abwehrseite hat er den ablösefreien Griechen Dimitrios Giannoulis geholt. Der 28-Jährige spielte zuletzt für den englischen Zweitligisten Norwich City, ließ dort allerdings seinen Vertrag auslaufen. In Augsburg erhält der Außenverteidiger einen Vertrag über vier Jahre bis Ende Juni 2028. Somit ist ein Nachfolger für den Brasilianer Iago gefunden, der den FCA nach fünf Jahren ablösefrei verlassen hatte. Er kehrte in seine Heimat zurück und spielt dort jetzt für EC Bahia.

Mehrere griechische Top-Klubs wie Olympiakos Piräus, Panathinaikos Athen und AEK Athen hatten zuletzt um den 28-jährigen Giannoulis gebuhlt, auch der VfB Stuttgart soll interessiert gewesen sein. Letztlich hatte Augsburgs Sportdirektor Marinko Jurendic die schlagkräftigeren Argumente auf seiner Seite. Er freute sich über die Neuverpflichtung. „Es freut uns sehr, dass sich Dimitrios Giannoulis für den FCA entschieden hat. Er ist ein dynamischer, laufstarker Außenverteidiger, der in der Defensive mit seiner Zweikampfstärke überzeugt und uns auch für das Offensivspiel neue Impulse geben wird. Mit dieser Verpflichtung haben wir auf der linken Außenbahn zusätzliche Möglichkeiten und sehen uns auf dieser Position gut aufgestellt.“

FCA-Neuzugang Giannoulis absolvierte zuletzt 33 Pflichtspiele für Norwich

Auf der linken Seite hatte der FCA jüngst David Colina zum dänischen Erstligisten Vejle Boldklub verliehen, so wurde ein Platz im Kader frei. Gianoulis konkurriert nun mit Mads Pedersen um den Posten hinten links in der Viererabwehrkette. In einer ersten Reaktion teilte der Neuzugang via Klub-Kommuniqué mit: „Die Gespräche mit dem FC Augsburg waren von Beginn weg sehr positiv und ich bin sehr glücklich, dass ich noch ins Trainingslager nach Südafrika nachreisen konnte. Ein Trainingslager ist immer eine gute Gelegenheit, die Mannschaft kennenzulernen und sich schnell zu integrieren. Mit Blick auf die neue Saison ist das sehr wichtig für mich, denn ich möchte von Anfang an durch Leistung und Einsatz überzeugen, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen.“

Giannoulis absolvierte in der abgelaufenen Saison für Norwich City 33 Punktspiele. Im Play-off scheiterte der englische Zweitligist aber an Leeds United. In Griechenland absolvierte der Profi den obligatorischen Medizincheck, ehe er in der Nacht von Montag auf Dienstag nach Südafrika ins FCA-Trainingslager flog. Am Nachmittag traf Giannoulis erst im Flughafen von Mpumalanga, später im Mannschaftsquartier in White River ein. Zumindest auf der linken Seite hat Trainer Jess Thorup nun eine Alternative mehr.

Nach Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt), Nediljko Labrovic (HNK Rijeka), Samuel Essende (FC Vizela), Keven Schlotterbeck (SC Freiburg), Yusuf Kabadayi (FC Bayern München) und Steve Mounié ist Giannoulis der siebte Neuzugang des FCA vor der nächsten Saison.