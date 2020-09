12:05 Uhr

"Anders gekommen als gedacht": Ex-FCA-Profi Daniel Baier beendet seine Karriere

Jetzt ist es fix: FCA-Rekordspieler Daniel Baier hört auf. Der 36-Jährige sagte: "Es war mein Wunsch, meine Karriere beim FC Augsburg zu beenden."

Von Florian Eisele

Er war Mr. FCA - jetzt ist er ein Fußball-Rentner: Daniel Baier hat seine Karriere als Profi-Fußballer beendet. Das verkündete der 36-Jährige in einem Video, das er auf sozialen Medien veröffentlicht hatte. Der Vertrag des Mittelfeldspielers beim FC Augsburg war Ende Juli aufgelöst worden - seitdem brodelte die Gerüchteküche, wonach Baier einen Vertrag bei einem anderen Verein unterschreiben könnte. Zuletzt hatte der TSV 1860 München, Baiers Ex-Verein, Interesse gezeigt.

Baier, der mit 274 Bundesligaeinsätzen Rekordspieler des FCA in der Bundesliga ist, nimmt in dem Clip mit einem Augenzwinkern dazu Stellung und sagt: "Danke für die ernst gemeinten und nicht ernst gemeinten Angebote und Vorschläge, wo ich weiter Fußball spielen sollte." Letztlich habe er aber eine Entscheidung getroffen, die schon länger in ihm gereift sei: "Mein Ziel und Wunsch war es, meine Karriere beim FC Augsburg zu beenden. Auch wenn es jetzt anders gekommen ist als ich es mir vorgestellt habe, wird das so sein."

Zwischen dem FC Augsburg und Daniel Baier hatte es Unstimmigkeiten gegeben

Das Aus beim FC Augsburg wurde zwar in der offiziellen Verlautbarung als "einvernehmlich" bezeichnet, hinter den Kulissen hatte es aber große Unstimmigkeiten zwischen Spieler und Verein gegeben. So soll Baier unzufrieden gewesen sein mit der Rolle als Ergänzungsspieler, die ihm Trainer Heiko Herrlich angedacht hatte. Verstimmungen soll es auch beim Thema Gehaltsverzicht gegeben haben.

Fest steht nun: Nach 302 Bundesligaspielen und 145 Partien in der zweiten Liga wird es für Daniel Baier kein weiteres Spiel geben - zumindest nicht als Profi-Sportler. Der Fußball bestimmt das Geschehen der Familie Baier aber schon immer in einem erheblichen Maße: Baiers Vater Jürgen war ebenfalls Bundesligaspieler bei Fortuna Köln oder Hannover 96, sein Bruder Benjamin Baier spielt aktuell für Aschaffenburg, war aber auch Kapitän von Rot-Weiss Essen.

Baier lässt sich bezüglich seiner Zukunft ein Hintertürchen ein Hintertürchen offen: "Jetzt werde ich erstmal die Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden genießen und mir Gedanken machen, in welche Richtung ich in Zukunft gehen möchte." In Richtung der FCA-Fans gerichtet, sagt Baier: "Ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder in einem vollen Stadion sehen werden."

