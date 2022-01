Transfermarkt: Das sagt FCA-Trainer Weinzierl zu Vogt und Niederlechner

Der MLS-Klub Chicago Fire will den FCA-Stürmer Florian Niederlechner - und der FCA baggert wohl an Kevin Voigt. Wie Trainer Weinzierl die beiden Personalien sieht.

Vor dem Rückrundenstart gegen Hoffenheim will der FCA die 0:4-Packung aus dem ersten Saisonspiel wieder gut machen. In dieser Woche drehte sich aber fast alles um den Rekordtransfer des FC Augsburg: die Verpflichtung des 18-jährigen US-Amerikaners Ricardo Pepi. Klar, dass dies auch auf der Pressekonferenz vor der Patrie gegen die TSG (Samstag, 15.30 Uhr) das bestimmende Thema war.

Aber kurz vor Rückrundenstart brodelt auch die Gerüchteküche bezüglich des Transfermarktes. So soll der FCA (mal wieder) Interesse an seinem Ex-Spieler Kevin Vogt zeigen, der aktuell beim nächsten Gegner Hoffenheim spielt und dessen Vertrag im Sommer ausläuft.

Chicago Fire buhlt um Niederlechner: "konkretes Interesse hinterlegt"

Das Interesse des MLS-Klubs Chicago Fire an FCA-Stürmer Florian Niederlechner ist hingegen verbürgt. Der Vertrag des Stürmers läuft im Sommer aus, doch die US-Amerikaner wollen den Angreifer schon jetzt verpflichten. Chicagos Technischer Direktor Sebastian Pelzer sagte gegenüber dem TV-Sender Sky: "Wir haben beim Verein unser konkretes Interesse hinterlegt - leider möchte Augsburg den Spieler nicht ziehen lassen."

Zu beiden Personalien äußerte sich der FCA-Coach Markus Weinzierl in der Pressekonferenz. Das sagte Weinzierl...

...zum ersten Eindruck, den er von Ricardo Pepi gewonnen hat:

"Er macht einen guten Eindruck. Er ist ein sehr angenehmer junger Bursche, der jetzt ein paar Tage bei uns ist. Aber wir müssen ihm Zeit geben. Dass er ein großes Talent ist, das wissen wir. Er hat Potential, er ist eine langfristige Investition für den Verein. Das heißt aber nicht, dass er nicht von Anfang an spielen könnte. Jetzt haben wir eine Alternative mehr."

Pepi ist da: So lief der erste Tag für den FCA-Rekordtransfer

...zu den Qualitäten von Pepi:

"Er kann Tore erzielen, ist schon sehr weit für sein Alter. Aber die Bundesliga hat ein sehr hohes Niveau. Wir trauen es ihm zu, dass er gut weiterentwickelt. Deswegen haben wir ihn geholt. Jeder verbindet seine Ablösesumme mit hohen Erwartungen, aber davor warnen wir. Wir werden ihm die Zeit geben mpssen. Dafür, dass die Preise so verrückt sind, kann er nichts. Aber das wussten wir."

...zu Florian Niederlechner, für den sich Chicago Fire interessiert:

"Er war die ganze Woche im Training, hat mir nur gestern Sorgen gemacht weil er einen Schlag aufs Schienbein bekommen hat. Dass jeder gute Stürmer sucht, ist normal. Daher wundert es mich nicht,wenn Chicago Interesse an ihm hatr. Aber wir werden ihn nicht abgeben."

...zu Alfred Finnbogason:

"Er hat die ganz Woche indivuell trainiert, hat mit der Mannschaft Teile mitgemacht. Wir schauen ob er nun alles mitmachen kann oder wir das auf nächste Woche verschieben."

...zu Felix Uduohkai:

"Er macht einen guten und fitten Eindruck."

...dazu, wie intensiv sich der FCA mit Pepi beschäftigt hat:

"Es ist ein langwieriger Prozess gewesen, ihn zu scouten und kennen zu lernen. Dafür gibt es Scouts, einen Sportdirektor und einen Präsidenten, der in den USA sehr gut vernetzt ist. Dieses Bild fügt man zusammen. Es ist eine hoffentlich clevere und gute Investition für die Zukunft. Wir entwickeln ihn weiter. Aber in Deutschland wäre er noch ein A-Jugendspieler. Er ist gerade mal einen Monat jünger als mein Sohn. Das ist alles sehr viel für ihn, deswegen trete ich bewusst auf die Euphoriebremse. Im Training hat er sein Talent schon in der ersten Einheit angedeutet. Wir werden sehr sehr behutsam mit ihm umgehen."

...zu Tomas Koubek:

"Er ist leider in Quarantäne. Aber Niklas Dorsch ist seit Mittwoch wieder frei getestet. Er hat nicht viel versäumt. Deswegen bin ich froh, dass er wieder zur Verfügung steht. Jeder Spieler wird intensiv von unseren Mannschaftsärzten untersucht, bevor er wieder auf den Platz geht."

...zum Gegner 1899 Hoffenheim:

"Wir treffen auf einen guten Gegner, derzuletzt sehr erfolgreich gepunktet hat. Wir sind Außenseiter, aber de fühlen wir uns wohl. In Fürth hat man gesehen, dass wir uns in der Außenseiterrolle wohl fühlen. Ich bin zuversichtlich, dass wir gut in die Rückrunde starten."

...zu den Reisevorgaben für die FCA-Spieler:

"Wir haben um Silvester nochmals darauf hingewiesen. Ich bin froh, dass wir mit Koubek nur einen Ausfall haben. Daran müssen wir anknüpfen."

...zum kolportierten Interesse des FCA am Hoffenheimer und Ex-FCA-Spieler Kevin Vogt:

"Erst mal ist es wichtig, dass wir ihn gegen Hoffenheim nicht ins Spiel kommen lassen. Da müssen wir aufpassen. Ansonsten ist er ein guter Spieler, ich kenne ihn. Er hat einen auslaufenden Vertrag, aber das wissen viele. Ich möchte mich an den Spekulationen aber nicht beteiligen." (eisl)