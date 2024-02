Neue Folge Viererkette: Der FCA macht es sich gegen Freiburg unnötig schwer

Gegen Freiburg stellt sich der FC Augsburg fast selbst ein Bein - und korrigiert den Fehler spät. Zwei große Schwächen bleiben aber bestehen.

Gegen große Gegner - und da gehört Freiburg mittlerweile dazu - läuft es beim FC Augsburg in dieser Saison einfach besser. Selbst dann, wenn es in der Vergangenheit gegen den Gegner gar nicht lief. Sechs Pleiten in Folge musste der FCA zuletzt gegen den SC Freiburg einstecken. Am Sonntagabend gab es einen wichtigen 2:1-Sieg, der die Mannschaft von Jess Thorup auf Platz 11 in der Tabelle katapultierte. Dennoch bleiben die altbekannten Probleme bestehen. Über den Sieg gegen die Breisgauer sprechen diesmal Johannes Graf und Florian Eisele.

Nach neun Spielen mit nur einem Sieg ging es für den FCA gegen Freiburg darum, endlich mal wieder einen Dreier zu landen - und eigentlich lautete das Ziel auch mal wieder, endlich mal zu null zu spielen. Das sah lange Zeit recht gut aus, die Gäste hatten kaum Chancen und waren sichtlich müde vom langen Europapokalabend - bis Frederik Jensen sich zu einem uncleveren Foul an Freiburgs Vincenzo Grifo hinreißen ließ. Mal wieder ein Elfmeter, mal wieder ein dummer Fehler, mal wieder nicht zu null gespielt. Dass es bisher immer klingelte im FCA-Kasten, lag diesmal nicht an Finn Dahmen, sondern seinen Vorderleuten. Mal wieder hieß es aber auch: Augsburg dreht das Spiel. Dank den Treffern von Felix Uduokhai und Arne Engels gab es den umjubelten Sieg.

Die Standards sind weiterhin eine Schwäche des FC Augsburg

Weil aber weder bei einer Niederlage alles schlecht ist, noch bei einem Sieg alles gut, muss auch eine weitere Schwäche des FC Augsburg erwähnt werden: Die Standards, für die der Verein mittlerweile sogar einen eigenen Trainer beschäftigt, sind die meiste Zeit völlig ungefährlich und werden teilweise fahrlässig vergeben. Sowohl Freistöße, die in Varianten ausgeführt werden, als auch so mancher Eckstoß lassen die Mitglieder der Viererkette ratlos zurück. Am kommenden Wochenende werden gegen Darmstadt aber auch diese Situationen wichtig sein. Vor allem eine Szene fünf Minuten vor Schluss erregte durchaus den Ärger der Viererkette - aber mehr dazu in der aktuellen Podcast-Folge.

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast „Viererkette“ sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen meist bis spätestens Montag 18 Uhr.

