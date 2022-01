Neue Folge Viererkette: Der Pepi-Zug hält noch nicht in Sinsheim

Um den Rekordtransfer des FCA dreht sich vor dem Spiel gegen Hoffenheim fast alles. An der Niederlage verwundert aber eines: der Umgang der Augsburger damit.

Pepi hier, Pepi da: Der Rekordtransfer des FC Augsburg war vor dem Rückrundenstart der Bundesliga das Gesprächsthema Nummer eins. Auch innerhalb der Liga und in Pepis Heimatland USA richteten sich die Augen auf das Debüt des seit Sonntag 19-jährigen Stürmers. Der Dallas-Präsident hatte den Teenager als"Amerikas heißeste Fußball-Ware" bezeichnet. Der Hype um Pepi verhalf dem FCA zu so viel Aufmerksamkeit wie noch nie – nur Punkte gab es in Hoffenheim bislang noch nicht.

In der neuen Ausgabe der "Viererkette" geht es neben dem Pepi-Hype auch um das sportliche Geschehen des Wochenendes. FCA-Berichterstatter Marco Scheinhof zufolge, der das Spiel in Sinsheim im Stadion verfolgt hat, stehen zwei Erkenntnisse zu Buche. Die erste lautet, dass die Niederlage in Ordnung geht. Die zweite: Der FCA geht sehr entspannt mit der sportlichen Lage um, die derzeit Rang 16 und somit den Relegationsrang bedeutet. Warum das nicht nur gut sein kann, diskutiert er mit Robert Götz und Florian Eisele in der aktuellen Ausgabe des FCA-Podcasts.

Transferfenster bis Ende Januar: Gibt es beim FC Augsburg weitere Transfers?

Das Transferfenster ist übrigens noch bis Ende Januar in Deutschland geöffnet. Derzeit werden beim FC Augsburg gleich mehrere Spieler als Zu- oder Abgänge gehandelt. Neben dem verbürgten Interesse des MLS-Klubs Chicago Fire an Florian Niederlechner soll auch der Flirt zwischen dem FC Augsburg und seinem Ex-Spieler Kevin Vogt mal iwieder aufgeflammt sein. Werbung in eigener Sache machte Vogt mit einer starken Leistung für seinen aktuellen Klub, die TSG Hoffenheim. Wie die Corona-Lage das Geschehen in der Rückrunde beeinflussen wird, wie die FCA-Reporter Pepi bislang erlebt haben und den Transfer bewerten – all das gibt es in der aktuellen Folge der Viererkette zu hören.

