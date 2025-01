Neue Folge Viererkette: Der Druck auf Trainer Jess Thorup wächst

Es sollte der Start in ein erfolgreiches neues Jahr werden - und dann verlief vieles wie aus dem alten Jahr: Mit 0:1 verlor der FC Augsburg seine Heimpartie gegen den VfB Stuttgart. Vor allem offensiv blieb die Mannschaft von Trainer Jess Thorup erneut vieles schuldig, richtig zwingende Chancen gab es in der gesamten Partie nicht. Das erhöht nach Ansicht der Viererkette den Druck auf FCA-Coach Jess Thorup.

Thorup hatte nach der 1:5-Blamage in Kiel kurz vor Weihnachten etwas ändern müssen - und entschied sich für einen ungewöhnlichen Schritt: Im Tor ersetzte Finn Dahmen den Kroaten Nediljko Labrovic. Der hatte bei der Niederlage beim Aufsteiger zwar gepatzt, der Wechsel kam dennoch überraschend. Dahmen selbst sagte zum Wechsel: „Der Trainer hat mir versichert, dass er voll zu mir steht. Ich war ständig mit ihm im Austausch. Vielleicht bin ich ihm auch ein bisschen auf die Nerven gegangen.“ Dahmen machte seine Sache gegen Stuttgart gut - dennoch birgt der Personalwechsel ein Risiko, wie die Viererkette befindet.

FC Augsburg gegen VfB Stuttgart: Noahkai Banks wird zum FCA-Lichtblick

Wechseln musste Thorup infolge einer Verletzung bereits nach nicht mal einer halben Stunde: Maxi Bauer hatte in der Anfangsphase einen Ball an den Kopf bekommen. Der Verteidiger spielte noch rund 20 Minuten weiter und musste danach ausgewechselt werden. Für ihn kam ein Mann aus dem eigenen Nachwuchs zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz: Noahkai Banks, US-Jugendnationalspieler und im Allgäu aufgewachsen, wurde ins kalte Wasser geworfen. Der 18-Jährige machte seine Sache gut, zeigte auch im Spielaufbau Qualitäten. In einem vor allem aus FCA-Sicht zähen Spiel war Banks ein Lichtblick.

Icon Vergrößern FCA-Abwehrspieler Noahkai Banks (links) gab gegen den VfB Stuttgart sein Bundesligadebüt. Foto: Tom Weller, dpa Icon Schließen Schließen FCA-Abwehrspieler Noahkai Banks (links) gab gegen den VfB Stuttgart sein Bundesligadebüt. Foto: Tom Weller, dpa

Was sich nun beim FC Augsburg verändern muss, wie wichtig Punkte in den nächsten Auswärtsspielen bei Union Berlin und bei Werder Bremen werden, wie der Verkauf von Ruben Vargas zu bewerten ist und was sich beim FC Augsburg noch auf dem Transfermarkt tun könnte - all das gibt es in der aktuellen Ausgabe der Viererkette zu hören.

„Viererkette - der FCA-Podcast“ bei Apple Podcasts & Spotify hören

Den Podcast hören Sie sowohl hier im Artikel (indem Sie die YouTube-Einbettung akzeptieren) als auch über alle gängigen Podcast-Plattformen. Nutzen Sie schon eine der gängigen Podcast-Apps wie Spotify oder Apple Podcasts, dann können Sie dort ganz einfach nach „Viererkette“ suchen. Sie können auch auf die folgenden Direktlinks klicken.