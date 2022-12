WM-Achtelfinale 2022: Niederlande - USA live im TV und Stream sehen

Anstoß zum ersten Achtelfinale der WM 2022 in Katar. Es trifft die Niederlande auf die USA. Alle Infos zum Spiel, Übertragung, Anstoß, Bilanz und einen Live-Ticker, gibt es hier.

Es ist soweit. Die Niederlande, Sieger der Gruppe A, tritt zum ersten Achtelfinalspiel gegen die USA, den Gruppenzweiten der Gruppe B an. Von den 32 qualifizierten Teams der Fußball WM 2022, die in acht Gruppen gegeneinander um den Einzug in die K.O.-Phase gespielt haben, treten 16 im Achtelfinale an. Heute am Samstag kommt es nun zum ersten Aufeinandertreffen.

Die Mannschaft um Bondscoauch Louis van Gaal schoss sich ausgerechnet beim WM-Gastgeber Katar ins erste Achtelfinalspiel, das nun auch noch im Heimstadium der Kataris ausgerichtet wird.

Die US-Boys dagegen konnten nach zwei zum Teil durchwachsenen Spielen (Unentschieden gegen Wales und England) das Weiterkommen erst im politisch hochbrisanten Spiel gegen die Mannschaft des Iran sichern.

Beide qualifizierten Mannschaften konnten beim Turnier bislang noch nicht vollends überzeugen. Die Motivation, eine Schippe draufzulegen, sollte aber mit Blick auf die Aufmerksamkeit, die das erste Achtefinale selbst dieser Fußball WM 2022 genießt, gegeben sein.

Achtelfinale: Niederlande - USA live bei der WM 2022: Termin und Anstoß heute

Die erste Achtelfinalpartie zwischen den Niederlanden und der USA wird wird heute am Samstag, den 3. Dezember um 16 Uhr (MEZ) angepfiffen. Am selben Tag findet ebenfalls zu deutscher Zeit um 20 Uhr das Achtelfinalspiel zwischen Argentinien und Australien statt.

Das erste WM-Duell im Achtelfinale wird im Khalifa International Stadium in ar-Rayyan westlich von Katars Hauptstadt Doha ausgetragen. Es ist das de facto Nationalstadion der mittlerweile ausgeschiedenen katarischen Fußballnationalmannschaft. Das Stadium, das 1979 errichtet wurde, fasst Platz für 45.416Zuschauer.

Fußball-WM 2022: Übertragung von Niederlande – USA im TV und Stream

Wer sich das erste Achtelfinale der WM 2022 in Katar im Fernsehen anschauen möchte, muss auf das kostenpflichtige Pay-TV zurückgreifen. Die Partie wird nicht im Free-TV als eine der Übertragungen der Fußball-WM 2022 von ZDF oder ARD zu sehen sein. Das Achtelfinale zwischen den Niederlanden und den USA wird also nur von MagentaTV übertragen. Der Pay-TV-Sender der Deutschen Telekom überträgt auch alle anderen Begegnungen der Fußball WM 2022.

Spiel: Niederlande – USA , Achtelfinale WM 2022

– , Achtelfinale WM 2022 Datum: Samstag, 3. Dezember 2022

Samstag, 3. Dezember 2022 Uhrzeit: 16:00 Uhr

16:00 Uhr Stadion: Khalifa International Stadium

Übertragung im Free-TV: --

-- Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

MagentaTV Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream: MagentaTV

Fußball-WM Achtelfinale 2022: Live-Ticker zum Spiel Niederlande – USA

Wer unterwegs ist aber auf keinen Fall verpassen will, wie die erste Achtelfinale-Partie zwischen Niederlande und USA ausgeht, kann auf den Live-Ticker zurückgreifen. Hier kann man den kompletten Spielverlauf inklusive Toren, gelben und roten Karten, sowie Auswechslungen zeitgleich zur TV-Ausstrahlung verfolgen.

WM-Achtelfinale 2022: Niederlande vs. USA - Bisherige Spiele und Bilanz

Bisher gab es mehrere Aufeinandertreffen der beiden Teams. Fußballdaten.de listet seit 1998 sechs Begegnungen beider Nationalmannschaften, wobei bis auf eine Ausnahme alle Freundschaftsspiel-Charakter besaßen. Nur in der Gruppenphase der Olympia 2008 kam es unter ernsthaften Wettbewerbsbedingungen zu einem einem 2:2 Unentschieden.

Die Bilanz spricht eine eindeutige Sprache zugunsten der Niederländer, die demnach bei sechs Begegnungen vier mal als Sieger vom Platz gingen und dabei 12 Tore schossen. Die USA dagegen konnte den Niederlanden neben einem einzigen Sieg nur einmal ein Unentschieden abtrotzen und dabei insgesamt sieben Tore schiessen.

Ausblick auf die Achtelfinal-Partien der WM 2022

Die Gruppenphase des Turniers neigt sich dem Ende zu. Nach den letzten Gruppenspielen am Freitag treten ab Samstag in acht Partien 16 qualifizierte WM-Teilnehmer um den Einzug in die nächste Runde gegeneinander an. Das Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2022 in Katar wird in der Zeit vom 3. bis zum 6. Dezember 2022 ausgetragen - jedes Spiel dieser WM-Runde findet in einem anderem Stadion statt. Von nun an gilt das K.O.-Prinzip: Nur wer gewinnt, sichert sich das Weiterkommen ins Viertelfinale.