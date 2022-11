WM 2022: So sehen Sie Kroatien - Kanada live im Free-TV & Stream

Am 2. Spieltag der WM 2022 in Katar spielt Kroatien gegen Kanada. Hier erfahren Sie alles rund um die Übertragung des Spiels im Free-TV und Stream, den Live-Ticker zum Spiel und wann der Anstoß für die Partie ist.

Der 1. Spieltag der WM 2022 in Katar hat so einige Überraschungen bereitgehalten. Die Größte war sicherlich die Niederlage von Argentinien gegen Saudi-Arabien. Doch auch die Ergebnisse und Sieger in Gruppe F entsprachen nicht den Erwartungen. So konnte sich Vize-Weltmeister Kroatien nicht wie prognostiziert gegen den Außenseiter Marokko durchsetzen.

Für Kroatien scheint ein Sieg gegen den Gruppenfavoriten Belgien nach ihrem Unentschieden gegen Marokko unwahrscheinlicher denn je. Damit wird das Spiel gegen Kanada umso wichtiger, denn eine Niederlage der Kroaten gegen die Kanadier wäre das Ende aller kroatischer WM-Ambitionen. Ein Weiterkommen in die K.-o.-Runde wäre dann nicht mehr realistisch. Für die Kanadier ist es schon ein froßer Erfolg, dass das Land es überhaupt bis in die Gruppenphase geschafft hat. Nun ist sogar ein Weiterkommen ins Achtelfinale für die Mannschaft denkbar. Doch je nachdem wie die nächsten Spiele ausgehen, könnten auch Kroatien oder Marokko diejenigen sein, die am Ende in die K.-o.-Runde einziehen. Gruppe F bleibt also vermutlich bis zum Schluss spannend.

Das Spiel Kroatien - Kanada hat für die Kroaten also entscheidende Bedeutung. Wo ist dieses wichtige Spiel zu sehen? Wir informieren Sie über alles rund um die Übertragung der Partie im Free-TV und Stream.

WM 2022 in Katar: Termin des Spiels Kroatien gegen Kanada - Wann ist Anstoß?

Die Gruppenphase der WM 2022 in Katar ist deutlich spannender, als viele im Voraus vermutet haben. Der Grund ist das unerwartet schlechte Abschneiden vieler als sicher in der K.-o.-Runde gehandelten Mannschaften. Auch für den amtierenden Vize-Weltmeister Kroatien zeigt sich im Spiel gegen Kanada, ob es ins Achtelfinale oder nach Hause geht. Laut Spielplan zur Fußball-WM 2022 findet dieses Spiel am 27. November statt.

Gespielt wird im Khalifa International Stadium, einem der acht Stadien in Katar, vor rund 40.000 Zuschauern. Der Anstoß für die Partie ist um 17.00 Uhr deutscher Zeit. In Katar wird es aufgrund der Zeitverschiebung dann bereits 19.00 Uhr sein, die schlimmste Hitze des Tages ist dann bereits vorüber.

Kroatien - Kanada bei der WM 2022 in Katar: Übertragung des Spiels im Free-TV und Stream

Wie gewohnt übernehmen die ARD und das ZDF die Übertragung der Fußball-WM auch in diesem Jahr. Das bedeutet, dass die meisten der Spiele im Free-TV zu sehen sind. Für die Übertragung der Fußball-WM 2022 im Pay-TV zeigt sich MagentaTV verantwortlich. Dort sind alle Spiele zu sehen, auch diejenigen, die im öffentlich-rechtlichen nicht zu sehen sind. Um dieses Angebot wahrnehmen zu können, wird allerdings ein entsprechendes Abo bei MagentaTV benötigt.

Die Partie zwischen Kroatien und Kanada wird allerdings für alle frei zugänglich vom ZDF übertragen. Das gilt sowohl für die Übertragung im TV als auch im ZDF-Stream.

Spiel: Kroatien - Kanada , Gruppe F

- , Gruppe F Stadion: Khalifa International Stadium , Ar-Rayyan

, Ar-Rayyan Datum: Sonntag, 27. November 2022

Sonntag, 27. November 2022 Uhrzeit: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

Übertragung im Live-Stream: ZDF

Kroatien vs. Kanada: Aufstellung und Ergebnisse im Live-Ticker zur WM 2022 in Katar

Während der Gruppenphase der WM läuft jeden Tag Fußball. Selbst der härteste Fan kann da nur einen Teil der Spiele sehen. Wer dennoch zu jedem Spiel informiert sein möchte, für den bietet sich unser Live-Ticker an. Denn unser Datencenter versorgt Sie mit den wichtigen Infos zu allen Spielen. Dazu zählen unter anderem die Aufstellung, der Spielverlauf und selbstverständlich das Ergebnis jeder Partie.

Kroatien - Kanada: Die bisherige WM Bilanz

Das Aufeinandertreffen von Kroatien und Kanada bei der WM 2022 in Katar ist das erste Mal, dass die beiden Mannschaften gegeneinander spielen. Das ist allerdings wenig verwunderlich, denn auf dem internationalen Fußball-Parkett sind beide Mannschaften nicht allzu stark vertreten. Erst mit dem Überraschungserfolg bei der letzten WM konnte sich Kroatien ein wenig mehr etablieren. Für Kanada hingegen ist schon die Teilnahme an einer WM ein Erfolg, die WM in Katar ist erst die Zweite, bei der das Land mitmacht.