WM 2022: Kanada im Check – Kader, WM-Historie und Chancen in Katar

Die kanadische Nationalmannschaft ist zum zweiten Mal für eine WM qualifiziert. Was kann man von dem Fußball-Zwerg erwarten? Kader, Historie und Zahlen im Überblick.

Normalerweise steht der Winter in Kanada aus sportlicher Sicht voll und ganz im Zeichen von Eishockey. Auch im Rest des Jahres dominiert der schnelle und oftmals harte Sport das nordamerikanische Land. Doch im Winter 2022 bekommt die Sportart große Konkurrenz, denn die kanadische Fußball-Nationalmannschaft gehört zu den Teams, die sich für die WM 2022 qualifiziert haben. Kanada wird damit zum zweiten Mal an einer WM-Endrunde teilnehmen. Wir verschaffen einen Überblick darüber, was von dem Team zu erwarten war.

Kanada: WM-Kader 2022 und Prognose

Die Begeisterung in Kanada war vor der WM 2022 groß. "Les Rouges" (die Roten) begeisterten die Fans in der WM-Qualifikation mit spektakulärem Fußball und starken Ergebnissen. Die Qualifikation für Katar gelang souverän, in dieser Art und Weise auf jeden Fall eine Überraschung.

Außerdem haben die Kanadier etwas, was sie im Fußball so vielleicht noch nie hatten: einen echten Starspieler: Bayerns Alphonso Davies. Mit Jonathan David und Cyle Larin haben sie außerdem zwei treffsichere Stürmer in ihren Reihen. In einer schweren Gruppe mit Belgien, Kroatien und Marokko bleibt ihnen trotzdem nur die Außenseiterrolle - nach der Gruppenphase war auch Schluss.

Tor:

James Pantemis (CF Montreal)

Milan Borjan ( Roter Stern Belgrad )

) Dayne St. Clair (Minnesota United)

Abwehr:

Samuel Adekugbe (Hatayspor)

Joel Waterman (CF Montreal)

(CF Montreal) Alistair Johnston (CF Montreal)

(CF Montreal) Kamal Miller (CF Montreal)

(CF Montreal) Richie Laryea (Toronto FC)

(Toronto FC) Steven Vitoria ( GD Chaves )

( ) Derek Cornelius (Panetolikos GFS)

Mittelfeld:

Liam Fraser (KMSK Deinze)

(KMSK Deinze) Alphonso Davies ( FC Bayern München )

( ) Ismael Koné (CF Montreal)

(CF Montreal) Samuel Piette (CF Montreal)

(CF Montreal) Mark-Anthony Kaye (Toronto FC)

(Toronto FC) Jonathan Osorio (Toronto FC)

(Toronto FC) David Wotherspoon (St. Johnstone FC)

(St. Johnstone FC) Atiba Hutchinson ( Besiktas Istanbul )

( ) Stephen Eustaquio ( FC Porto )

Sturm:

Liam Millar ( FC Basel )

( ) Lucas Cavallini (Vancouver Whitecaps)

(Vancouver Whitecaps) Ike Ugbo (ES Troyes)

Tajon Buchanan (Club Brügge )

) Cyle Larin (Club Brügge )

) Jonathan David ( Lille OSC )

( ) Junior Hoilett ( FC Reading )

WM 2022: Kanada-Trainer – ein Engländer hat das Sagen

Als Fußballer konnte sich John Herdman keinen Namen machen, doch er entdeckte früh das Interesse des Trainerjobs. Die Karriere des Engländers begann in diesem bei der neuseeländischen Nationalmannschaft der Frauen, die er mit 31 Jahren im Jahr 2006 übernahm. 2011 wechselte er dann nach Kanada, um die Frauen-Nationalmannschaft der Top-Nation zu übernehmen. Bei Olympischen Spielen holte er mit den Kanadierinnen zweimal die Bronzemedaille. Anfang 2018 legte er dann sein Amt nieder, um zur kanadischen Männer-Nationalmannschaft zu wechseln. Mit dem kanadischen Fußball geht es seitdem bergauf, der 47-Jährige scheint einen guten Job zu machen.

Kanada: Trikot zur WM 2022

In Katar werden Les Rouges im traditionellen Rot antreten. Wenn die Kanadier als Auswärtsteam gesetzt sind, dann wird das weiße WM-Trikot getragen. Beide Trikots vom Hersteller Nike sind recht schlicht gehalten.

WM 2022: Gruppe von Kanada

In der Gruppe F ist Kanada dem ewigen Geheimfavoriten Belgien und dem Vizeweltmeister Belgien zugelost worden. Keine einfache Konstellation.

Gruppe F:

Belgien

Kroatien

Kanada

Marokko

Kanadische Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften: WM-Historie von Kanada

Die WM-Historie von Kanada ist schnell abgehandelt. Im Jahr 1986 konnten sich die Kanadier für die WM in Mexiko qualifizieren. Nach Niederlagen gegen Frankreich, Ungarn und die UdSSR war in der Vorrunde Schluss. Mit Tony Waiters hatte Kanada auch damals einen englischen Trainer. Im Jahr 2026 wird Kanada dann zusammen mit den USA und Mexiko die WM-Endrunde ausrichten.

WM 2022 in Katar: Spannende Daten und Fakten rund um Kanada

Größter Erfolg: WM-Teilnahme 1986

WM-Teilnahmen: 2 (inklusive Katar )

) Aktueller Trainer: John Herdman (seit 2018)

Rekordspieler: Atiba Hutchinson (98 Länderspiele)

(98 Länderspiele) Rekordtorschütze: Cyle Larin (25 Tore)

Starspieler: Alphonso Davies ( FC Bayern München )

( ) Wertvollster Spieler: Alphonso Davies (70 Millionen Euro)

(70 Millionen Euro) Gesamtwert des Kaders: Knapp 200 Millionen Euro

Weltrangliste: 41. Platz

Höchster Sieg: 11:0 gegen die Cayman Islands (2021)

(2021) Höchste Niederlage: 0:8 gegen Mexiko (1993)

(1993) Spitzname: Les Rouges , The Canucks

