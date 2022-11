Prämien: Wie viel Geld bekommt das DFB-Team?

Je nach Leistung bekommen die Spieler der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2022 in Katar Prämien. Eine Übersicht.

Jeder Profifußballer träumt wahrscheinlich davon, für sein Land bei einer Weltmeisterschaft aufzulaufen. Der sportliche Anreiz dürfte also ohnehin da sein. Doch bei einem WM-Sieg gibt es für die Spieler der deutschen Nationalmannschaft nicht nur den Titel und eine Medaille, sondern auch Geld.

WM 2022 in Katar: Prämien der deutschen Nationalspieler

Für die WM in Katar, die am 20. November beginnt, haben sich der DFB und die Spieler der Nationalmannschaft auf eine Prämienregelung geeinigt. Der Bonus richtet sich nach der Leistung des Teams. Die Prämien für jeden Spieler im Überblick:

Gruppensieg: 50.000 Euro

Erreichen des Viertelfinales: 100.000 Euro

Erreichen des Halbfinales: 150.000 Euro

Dritter Platz: 200.000 Euro

Zweiter Platz: 250.000 Euro

Weltmeister: 400.000 Euro

Bei einem WM-Sieg würden die deutschen Nationalspieler damit je 50.000 Euro mehr bekommen als noch bei der WM 2018 in Russland geplant war. Damals hätte es für den Weltmeistertitel je 350.000 Euro gegeben. Für den WM-Triumph 2014 in Brasilien erhielten die DFB-Spieler 300.000 Euro.

Prämien bei WM 2022 in Katar: Debatte um "Equal Pay"

Allein wenn das DFB-Team "nur" als Gruppensieger hervorgeht, bekommen die Spieler schon eine höhere Prämie als die DFB-Frauen für ihren zweiten Platz bei der EM im vergangenen Sommer. Die Spielerinnen erhielten jeweils 30.000 Euro. Für den Titel hätte es 60.000 Euro gegeben.

Mit der Prämienregelung für die WM 2022 bekam die Debatte um "Equal Pay", also zur gleichen Bezahlung für die Frauen- und Männer-Nationalmannschaft, eine neue Grundlage. Nach einem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Anfang August hatte DFB-Präsident Bernd Neuendorf eine Debatte über die Angleichung der Prämien angekündigt. "Ich bin zumindest bereit, in unseren Gremien mit den Vertretern und Vertreterinnen der A-Nationalmannschaften darüber zu reden, ob unser über Jahrzehnte gewachsenes Prämiensystem noch zeitgemäß ist (...) und es gegebenenfalls auch angepasst werden kann."

WM 2022 in Katar: Spiele der deutschen Nationalmannschaft

Die deutsche Nationalmannschaft startet am 23. November gegen Japan ins Turnier. Der Spielplan sieht die weiteren Gruppenspiele des DFB-Teams gegen Spanien am 27. November und gegen Costa Rica am 1. Dezember vor. (mit dpa)