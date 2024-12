Weihnachten rund um Wertingen: Ein Streifzug in Bildern

Es ist nichts Neues, wenn wir Ihnen sagen: Das ganze Jahr über geschieht so viel, überschlagen sich die Ereignisse im Kleinen wie im Großen, in Wertingen (Stichwort Hochwasser) wie in der Welt, da kommt man kaum hinterher. Da kann es guttun, um Weihnachten herum in alten Traditionen und Bräuchen Beständigkeit zu finden. Auch rund um Wertingen, in Modelshausen oder in Osterbuch gehören feierliche Messen, Krippen- und Christbaumkultur dazu.

So hat – wie in vielen Kirchen – an Heiligabend auch in Osterbuch eine Kindermette stattgefunden. Zu diesem Anlass gestalteten die Kleinen die Krippenfeier. ln der renovierten, voll besetzten Pfarrkirche hielt Diakon Jürgen Brummer gemeinsam mit den Kindern den Gottesdienst ab.

Seit ein paar Jahren ist es außerdem ein Höhepunkt an Heiligabend, eine Christvesper unter dem Christbaum am Wertinger Schloss abzuhalten. Die katholische Pfarrei mit einem Team um Bernadette Kant sorgte für ein stimmungsvolles Weihnachtsritual. Ein Bläserkreis der Stadtkapelle Wertingen umrahmte die Feierlichkeit musikalisch.

Seit ein paar Jahren findet unter dem Christbaum am Wertinger Schloss eine Christvesper statt. Foto: Konrad Friedrich

Und auch in Modelshausen ist das Gotteshaus weihnachtlich geschmückt. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem Stephanstag, war die Pfarrkirche zur Waldlermesse von Ferdinand Neumaier bis auf den letzten Platz besetzt. Der Bocksberger Dreigesang um Ulrich Geh, Anton Stuhler und Armin Langenmair gestaltete die Messe, begleitet von der Gruppe Saitenpfiff aus Biberbach und Joachim Gerike aus Nördlingen. Zelebrant war Pfarrer Alois Roßmanith, der in seiner Predigt auf den ersten Märtyrer, den Heiligen Stephan, einging. Damit bot er eine Gelegenheit, um die Weihnachtszeit in Ruhe zu betrachten und ausklingen zu lassen.

Die Modelshauser Pfarrkirche war zur Waldlermesse voll besetzt. Foto: Konrad Friedrich

Eine akkurat gewachsene Tanne aus dem Wald bei Hinterbuch spendierten die Fuggerschen Stiftungen Laugna der Pfarrgemeinde Modelshausen. Mesnerin Elfriede Friegl und die Mitglieder der Kirchenverwaltung schmückten den Christbaum liebevoll für die bevorstehende Weihnachtszeit, die nun bereits wieder ausklingt.

Eine beeindruckende Tanne aus dem Wald bei Hinterbuch spendierten die Fuggerschen Stiftungen Laugna der Pfarrgemeinde Modelshausen. Foto: Konrad Friedrich

Eine Besonderheit aus der Zusamstadt steht zur Weihnachtszeit knapp hinter der Landkreisgrenze, nämlich in der Weldener Theklakirche. Die große Vereinskrippe der Wertinger Krippenfreunde wurde dort ausgestellt und kann von den Kirchenbesucherinnen und -besuchern besichtigt werden.

In der Weldener Theklakirche steht die große Vereinskrippe der Wertinger Krippenfreunde. Foto: Konrad Friedrich