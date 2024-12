Neuauflage der Bauernproteste? Demo schränkt am Samstag Verkehr ein

Die Augsburger Innenstadt soll am Samstag Schauplatz eines größeren Demonstrationszugs mit Lkw und Traktoren werden. Die Kundgebung startet laut Polizei um 17 Uhr auf dem Plärrergelände, anschließend führt der geplante Konvoi mit Fußgängern und Großfahrzeugen über Langenmantelstraße, Klinkerberg, Schaezler-, Schießgraben- und Eserwallstraße, Theodor-Heuss-Platz, Rote-Torwall-, Rembold- und Forsterstraße, Vogeltor, Oberen und Mittleren Graben, Leonhardsberg, Karl- und Ludwigstraße, Grottenau, Kennedy-Platz, Volkhart-, Gesundbrunnen- und Langenmantelstraße zurück zum Plärrergelände. In diesen Bereichen dürfte es zu Verkehrseinschränkungen kommen.

„Bauernprotest“ brachte vor einem Jahr über 1000 Menschen auf Augsburgs Straßen

Initiator der Kundgebung ist das Bürgerforum Schwaben. In Hochphasen der Pandemie organisierte es sogenannte „Corona-Demos“, bis zuletzt drehten sich diese Kundgebungen einmal monatlich eher allgemein um „Missstände“ in Deutschland. Kürzlich gab das Bürgerforum bekannt, diese Demonstrationen einzustellen, rief aber für den 28. Dezember zum vorerst wohl letzten Demo-Zug auf. Thematisch soll es laut Ankündigung am Samstag unter anderem um soziale Probleme, Frieden und „Deutschland zuerst“ gehen, ausdrücklich richtet sich die Versammlung aber an Mittelstand und Landwirtschaft. Bereits Ende 2023 veranstaltete das Bürgerforum Schwaben im Kontext der damaligen „Bauernproteste“ einen Konvoi mit Traktoren und Lkw. Der Bayerische Bauernverband warf den Organisatoren vorab Trittbrettfahrerei vor, dennoch nahmen an jenem 30. Dezember 2023 weit mehr als 1000 Menschen teil. Über 400 Großfahrzeuge legten den Stadtverkehr teils lahm.

Ein solches Ausmaß zeichnet sich für Samstag bislang nicht ab, auch wenn einzelne landwirtschaftliche Zusammenschlüsse wie „Hand in Hand für unser Land“ zu mobilisieren versuchen. Die Stadt Augsburg geht von einer Teilnehmer- und Fahrzeugzahl „im unteren dreistelligen Bereich aus“, wie Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) auf Anfrage mitteilt. Dennoch rechnet die Polizei nach eigenen Angaben mit Einschränkungen im Stadtverkehr. „Bereits jetzt sind temporäre Straßensperrungen auf der Strecke und daraus resultierende Verkehrsbehinderungen absehbar.“ Bürgerinnen und Bürger würden gebeten, dies bei ihren Planungen zu berücksichtigen und den Bereich bestmöglich zu umfahren. Ende der Kundgebung soll um 20 Uhr sein.

Polizei: Demo-Zug durchs Stadtgebiet führt auch im ÖPNV zu Verkehrsbehinderungen

In diesem Zeitraum kommt es auch im öffentlichen Nahverkehr zu Einschränkungen. Wie der AVV mitteilt, beginnen und enden die AVV-Regionalbuslinien 305, 500, 501, 506 und 601 außerhalb der Innenstadt: die AVV-Linie 305 an der Haltestelle „Hammerschmiede P+R“, die AVV-Buslinien 500 und 501 an der Haltestelle „Oberhausen Bahnhof“ und die AVV-Buslinien 506 und 601 an der Haltestelle „Augsburg West P+R“. Auch die Stadtwerke gehen je nach Größe des Demonstrationszugs von spürbaren Störungen im Bus- und Straßenbahnverkehr aus, mit Linienabbrüchen sei zu rechnen. Die Polizei versucht nach eigenen Angaben, die Beeinträchtigungen für die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten.