Augsburg

Groß-Demos von Landwirten: Was rollt kommende Woche auf Augsburg zu?

Bereits am vergangenen Samstag wurde Augsburg Schauplatz einer großen Demo von Landwirten, für die kommende Woche sind erneut Bauernproteste im Stadtgebiet geplant.

Plus Ungeachtet des politischen Zurückruderns starten Landwirte eine Demonstrationswoche. Zum zweiten Mal wird Augsburg dabei zum bayerischen Zentrum des Protests.

Nicht, dass eine Stadt wie Augsburg im Umgang mit Demonstrationen nicht erfahren wäre. Allein von diesem Freitag bis Sonntag sind mehr als ein halbes Dutzend angemeldet – mal geht es laut Anmeldung um "Lauheit in der Postmoderne", mal um "Gefahren für Christen", mal um Russland als "Terrorstaat". Doch bestimmte Kundgebungen in der kommenden Woche werfen schon jetzt ihre Schatten voraus. Wie schon am vergangenen Samstag werden Landwirte die Stadt voraussichtlich zum Schauplatz von größeren Demonstrationen machen. Diesmal wird vieles aber wohl anders sein.

Stand jetzt sind für die kommende Woche in ganz Bayern weit mehr als 100 Kundgebungen von Landwirten geplant. Sie richten sich insbesondere gegen Sparbeschlüsse der Bundesregierung – und haben auch nach der Ankündigung von Donnerstag, dass ein Teil dieser Kürzungen zurückgenommen wird, Bestand. Wie der Bayerische Bauernverband (BBV) bestätigte, soll die zentrale Auftaktveranstaltung wie geplant am Montag, 8. Januar, in München stattfinden. Aber auch im Raum Augsburg sind für diesen Tag Aktionen angekündigt.

