Corona, Verbrechen, Baustellen-Unglück: Diese Themen bewegten die Region 2020

Es waren unter anderem Unglücke wie die Explosion am Günzburger Bahnhof, die viele Menschen in der Region 2020 bewegten.

In Günzburg explodierte ein Haus, in Denklingen starben vier Männer auf einer Baustelle: Neben Corona gehörten 2020 vor allem Unglücke zu den meistgelesenen Themen aus der Region.

Von Sascha Geldermann

Corona hat zwar auch in der Region die Schlagzeilen im Jahr 2020 dominiert - es gab aber noch viele andere Themen, die unsere Leser sehr bewegt haben. Das waren vor allem traurige Nachrichten wie der Tod von zwei Jugendlichen im Landkreis Augsburg, aber auch so etwas Kurioses wie ein "Volksfest to go" gehörte dazu.

War es Anfang des Jahres noch die Kommunalwahl 2020 die besonders interessierte, überwog im Gesamtjahr anderes. Wir listen für jeden Landkreis in der Region die drei meistgelesenen Themen auf. Klicken Sie einfach auf die blauen Links, um die ganzen Geschichten zu erfahren.

Stadt Augsburg: Zwei Verbrechen und ein Ikea-Bild

Zwei Verbrechen sorgten für besonders viel Aufmerksamkeit in Augsburg: Im Juni schoss die Polizei am Königsplatz einen mutmaßlichen Ladendieb an. Im November wurde ein 28-Jähriger mit einem Messerstich an einer Haltestelle in Pfersee getötet. Und natürlich beschäftigten Corona und die Folgen die Augsburger sehr - kurz vor dem Dezember-Lockdown bekam ein von uns veröffentlichtes Ikea-Bild viel Aufmerksamkeit und wurde in ganz Deutschland für Fake News missbraucht.

Dieses Bild wurde deutschlandweit geteilt - und immer wieder aus dem Zusammenhang gerissen. Bild: Edwin Antl

Kreis Augsburg: Als Corona den Landkreis erreichte

Damals war noch nicht absehbar, welche Ausmaße die Pandemie auch in der Region annehmen sollte: Am 4. März berichteten wir über die ersten beiden bestätigten Corona-Fälle im Landkreis Augsburg. Erschüttert waren die Menschen im Augsburger Land auch, als Eltern ihren 16-jährigen Sohn und seinen 15-jährigen Freund tot auffanden - die beiden waren wohl an Drogen gestorben.

Kreis Aichach-Friedberg: Eine Versetzung sorgt für Aufregung

Im Kreis Aichach-Friedberg dominierte Corona die Ereignisse: Ein Spargelhof in Inchenhofen war im Sommer zwischenzeitlich Deutschlands Corona-Hotspot. Für Wirbel sorgte auch die Versetzung des Gesundheitsamtsleiters Friedrich Pürner, der einige Corona-Maßnahmen in Bayern kritisiert hatte.

Friedrich Pürner war Leiter des Gesundheitsamtes Aichach-Friedberg - wurde aber versetzt. Bild: Wolfgang Müller, Landratsamt Aichach

Kreis Dillingen: Ein "Volksfest to go"

Mit einem Großbrand und einem Todesfall bewegten vor allem traurige Nachrichten aus dem Kreis Dillingen die Menschen. Doch es gab auch Schönes und Kurioses - wie das "Volksfest to go" in Wertingen.

In Wertingen gab es ein "Volksfest to go".

Kreis Donau-Ries: Leiden unter Corona

Ein Corona-Infizierter, der tagelang auf Hilfe warten musste, und ein Einzelhändler, der sich erfolgreich gegen eine große Drogerie-Kette wehrte - das sind zwei der Geschichten, die die Corona-Krise im Landkreis Donau-Ries geschrieben hat.

Es war noch der Beginn der Krise: Im März hatten wir über einen Corona-Kranken aus einem Ort bei Donauwörth geschrieben, der lange auf Hilfe warten musste. Bild: Alexander Kaya (Archiv)

Kreis Günzburg: 15 Menschen haben Schutzengel bei Explosion

Auch abseits von Corona gab es 2020 dramatische Ereignisse im Landkreis Günzburg. Als im Juni ein Haus am Günzburger Bahnhof explodierte, ging das aber abseits vom hohen Sachschaden glimpflich aus: 15 Menschen hatten großes Glück.

13 Bilder Gasexplosion am Günzburger Bahnhof: Haus ist völlig zerstört Bild: Mario Obeser

Kreis Landsberg: Vier Menschen sterben bei Unglück auf Baustelle

Vor allem dieses Unglück erschütterte die ganze Region: In Denklingen starben vier Männer, als die Betondecke auf einer Baustelle einstürzte.

An der Unfallstelle im Denklinger Industriegebiet wurde nach dem Baustellen-Unglück der Toten gedacht. Bild: Julian Leitenstorfer

Kreis Neuburg-Schrobenhausen und Ingolstadt: Anteilnahme nach Corona-Todesfällen

Jeder Todesfall durch Corona ist ein menschliches Drama. Besonders viel Anteil nahmen unsere Leser an dem Tod einer Achtjährigen in Ingolstadt, die unter einer schweren Vorerkrankung gelitten hatte. Und auch als der Neuburger Stadtrat Josef Götzenberger starb, trauerten viele Menschen.

Josef Götzenberger spielte leidenschaftlich Orgel. Im Juni starb er nach einer Corona-Infektion. Bild: Dorothee Pfaffel

Kreis Neu-Ulm und Ulm

Immer wieder machte der Drogeriekönig Erwin Müller 2020 in der Corona-Krise Schlagzeilen. Er akzeptierte nicht, dass seine Läden nur Drogerie-Artikel verkaufen durften - und wehrte sich teilweise mit Erfolg.

Der Ulmer Milliardär Erwin Müller wehrt sich bei seiner Drogerie-Kette gegen Corona-Auflagen. Bild: Alexander Kaya

Kreis Unterallgäu

Im Unterallgäu bewegten vor allem traurige Themen die Menschen: die Corona-Todesfälle, die Geschichte eines todkranken 21-Jährigen und der Abschied von Eremit Heinrich Maucher.

Heinrich Maucher in seinem „Mariental“ bei Baumgärtle. Der Eremit lebte 35 Jahre lang im Wald und hat dort eine einzigartige Ansammlung von Holzhütten und Glaubenswegen errichtet.

