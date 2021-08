Das Corona-Update vom 5. August

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Gegen den Plan eines Wirtshaus-Verbots für Ungeimpfte von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) regt sich Widerstand. Danach sollten Personen ohne Impf- oder Genesenennachweis bei steigenden Infektionszahlen im Herbst und Winter selbst dann keine Restaurants und Kneipen mehr betreten dürfen, wenn sie einen negativen Coronatest vorweisen.

Aus der eigenen Bundesregierung kommt Widerspruch. Spahns Pläne seien nicht die Position der Bundesregierung, sagte Justizministerin Christine Lambrecht ( SPD). „Die Impfung bleibt eine freiwillige Entscheidung. Eine Impfpflicht wird es nicht geben", fügte sie gegenüber unserer Redaktion hinzu. Geimpfte, Getestete und Genesene müssten weiterhin die gleichen Rechte genießen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Dabei finden knapp drei Viertel, dass Geimpfte mehr Rechte als Ungeimpfte haben sollten. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für unsere Redaktion. Besonders die Anhänger einer Partei sehen das anders.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 3.780.985 Fälle verzeichnet, das sind 3539 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 654.776 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 330 mehr als am Vortag. (Stand: Donnerstag, 5. August 2021)

Seit Sonntag gelten neue Vorschriften bei der Einreise nach Deutschland. Bislang zieht die Polizei im Freistaat eine zufriedene Bilanz - aber am Wochenende kommt wohl viel Arbeit auf sie zu.

Kaum Verstöße gegen schärferge Corona-Einreiseregeln in Bayern

Als New York zum globalen Hotspot der Pandemie wurde, erwuchs Gouverneur Andrew Cuomo zum Corona-Helden. Dann folgten Belästigungsvorwürfe und der tiefe Fall. Jetzt entzieht ihm US-Präsident Biden die Unterstützung.

Nach Belästigungsvorwürfen: Der Absturz des Corona-Helden Andrew Cuomo

Unternehmen suchen nach wie vor nach Azubis. Die Zahl der angebotenen Stellen sinkt, die der Bewerber aber noch stärker. Besonders die fehlende Berufsorientierung wegen der Pandemie hinterlässt Spuren.

Ausbildungsstart 2021: Die Lehrlinge in der Region haben die Wahl

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

