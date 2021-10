Das Corona-Update vom 9. Oktober

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Wenn allmählich wieder Lebkuchen und Adventskalender in die Supermarktregale wandern, ist die Vorweihnachtszeit nicht mehr weit. Auch die Planung der Weihnachts- und Christkindlmärkte läuft in der Region bereits auf Hochtouren. Nachdem er im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie ausgefallen war, soll der Augsburger Christkindlesmarkt nun am Montag, 22. November, beginnen und bis Heiligabend dauern.

Auch der Ulmer Weihnachtsmarkt soll sicher stattfinden, nur wie das in Zeiten der Pandemie genau durchgeführt wird, ist noch unklar. Es bahnen sich hitzige Diskussionen an: Gibt es Glühwein nur für Geimpfte und Genesene?

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Corona-Tests werden ab Montag für viele Menschen in Bayern kostenpflichtig. Generell gratis bleiben sie dagegen für Menschen, die sich nicht impfen lassen können, darunter Kinder unter zwölf Jahren. Für wen genau die Tests in Augsburg weiterhin kostenlos bleiben und wo dieser Personenkreis entsprechende Anlaufstellen findet, können Sie hier nachlesen.

Am Sonntag gilt auf der Augsburger Herbstdult die 3-G-Regelung. Die Herbstdult zwischen Vogeltor und Jakobertor geht am Sonntag zu Ende. Wer noch einen letzten Besuch plant, sollte beachten: An diesem Tag gilt für Besucherinnen und Besucher die 3-G-Regelung. Mehr dazu hier.

Zahl psychischer Erkrankungen hat durch die Corona-Pandemie weltweit stark zugenommen. Das belegt eine neue Studie einer gemeinsamen Forschungsgruppe der australischen Universität von Queensland und der Universität von Washington. Das Autorenkollektiv rief Regierungen in aller Welt dringend zum Handeln auf. Mehr dazu hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.302.661 Fälle verzeichnet, das sind 8854 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 745.213 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1794 mehr als am Vortag. (Stand: 9. Oktober)

Die Krankenhausampel steht in Bayern momentan auf Grün. Im Freistaat werden 256 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Damit die Ampel auf Gelb springt, müssten es 1200 Fälle sein. 248 Corona-Patientinnen und -Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Damit die Ampel auf Rot springt, müssten es 600 sein. (Stand: 9. Oktober)

In Deutschland wurden inzwischen 108.804.510 Impfungen verabreicht. 56.911.049 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 68,4 Prozent. Vollständig geimpft wurden 54.143.694 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 65,1 Prozent. (Stand: 8. Oktober)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

